30 Gennaio 2026 - ore  09:46

29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Home // Manfredonia // Manfredonia, IMU esclusa per terreni con vincolo di inedificabilità assoluta

MANFREDONIA IMU Manfredonia, IMU esclusa per terreni con vincolo di inedificabilità assoluta

La Corte di Giustizia Tributaria di Foggia ha accolto il ricorso della società “Il Borghetto”, annullando gli avvisi di accertamento IMU

Manfredonia, IMU esclusa per terreni con vincolo di inedificabilità assoluta

Manfredonia dall'alto - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

La Corte di Giustizia Tributaria di Foggia ha accolto il ricorso della società “Il Borghetto”, annullando gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019 e 2020 emessi dal Comune di Manfredonia e dalla società concessionaria del servizio di riscossione. La decisione, depositata l’11 giugno 2025 e divenuta definitiva pochi giorni fa, ha stabilito che i terreni formalmente edificabili ma ricadenti nei “Territori costieri” soggetti al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia beneficiano di un vincolo di inedificabilità assoluta, prevalente rispetto alla classificazione urbanistica comunale.

La Corte ha confermato, seguendo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ordinanza n. 8747/2025), che la presenza di vincoli paesaggistici assoluti esclude la natura edificabile dell’area e quindi il presupposto impositivo dell’IMU. Al contrario, vincoli meramente conformativi incidono solo sul valore del terreno, senza determinare l’obbligo tributario.

Nel caso specifico, la società ha documentato la validità del vincolo assoluto, circostanza non contestata né dal Comune né dalla concessionaria, portando così all’accoglimento del ricorso. La sentenza conferma l’importanza della pianificazione paesaggistica regionale nella determinazione fiscale dei terreni e rappresenta un riferimento pratico significativo per contribuenti ed enti locali.

1 commenti su "Manfredonia, IMU esclusa per terreni con vincolo di inedificabilità assoluta"

  1. Stesso principio bisognerebbe applicarlo sulle case costruite abusive, dove il Comune sin dal mese successivo RISCUOTE L’IMU, pero’ la sanatoria non la rilascia nemmeno dopo 30 anni.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

