Il caso di Mario Roggero, gioielliere 71enne di Grinzane Cavour, torna sotto i riflettori dopo la condanna in Appello a 14 anni e 9 mesi. L’attenzione oggi è rivolta all’impatto economico della sentenza: secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, i risarcimenti complessivi potrebbero sfiorare i 3 milioni di euro, qualora la condanna diventasse definitiva.

Attualmente, i giudici hanno stabilito una provvisionale di 780mila euro, già parzialmente versata dal gioielliere, che ha pagato 300mila euro con la vendita di proprietà di famiglia. Restano da saldare 480mila euro a favore dei parenti dei due rapinatori uccisi e dell’uomo rimasto ferito, oltre a oltre 80mila euro di parcelle legali. In caso di conferma della condanna in Cassazione, il debito totale potrebbe arrivare a 3 milioni di euro, configurando un vero e proprio impatto economico devastante per Roggero.

La vicenda risale al 28 aprile 2021, quando tre rapinatori entrarono nel negozio del gioielliere, minacciando moglie e figlia con armi, prima di fuggire con la refurtiva. Roggero li inseguì e sparò verso la loro auto in fuga. Per i magistrati, la legittima difesa non sussisteva, poiché la minaccia immediata era cessata, trasformando l’azione del gioielliere in un gesto punitivo al di fuori della legge.

In risposta alle spese legali e ai possibili risarcimenti, è stata lanciata una raccolta fondi pubblica a sostegno di Roggero, mentre la difesa punta ora sul ricorso in Cassazione per ridurre le pesanti sanzioni civili e penali.

Lo riporta leggo.it.