Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

"DISSERVIZI FERROVIE GARGANO" // Pendolari dimenticati nel Gargano, docente: “Costretta a partire un giorno prima per lavorare”
30 Gennaio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

CIMITERO MANFREDONIA // Cimitero di Manfredonia, nuovi loculi e ossari nella tomba “Sant’Antonio”: 256 posti in più
29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mario Roggero dovrà risarcire i parenti dei rapinatori: aperta raccolta fondi

MARIO ROGGERO Mario Roggero dovrà risarcire i parenti dei rapinatori: aperta raccolta fondi

Il caso di Mario Roggero, gioielliere 71enne di Grinzane Cavour, torna sotto i riflettori dopo la condanna in Appello a 14 anni e 9 mesi

Mario Roggero dovrà risarcire i parenti dei rapinatori: aperta raccolta fondi

Mario Roggero - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Il caso di Mario Roggero, gioielliere 71enne di Grinzane Cavour, torna sotto i riflettori dopo la condanna in Appello a 14 anni e 9 mesi. L’attenzione oggi è rivolta all’impatto economico della sentenza: secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, i risarcimenti complessivi potrebbero sfiorare i 3 milioni di euro, qualora la condanna diventasse definitiva.

Attualmente, i giudici hanno stabilito una provvisionale di 780mila euro, già parzialmente versata dal gioielliere, che ha pagato 300mila euro con la vendita di proprietà di famiglia. Restano da saldare 480mila euro a favore dei parenti dei due rapinatori uccisi e dell’uomo rimasto ferito, oltre a oltre 80mila euro di parcelle legali. In caso di conferma della condanna in Cassazione, il debito totale potrebbe arrivare a 3 milioni di euro, configurando un vero e proprio impatto economico devastante per Roggero.

La vicenda risale al 28 aprile 2021, quando tre rapinatori entrarono nel negozio del gioielliere, minacciando moglie e figlia con armi, prima di fuggire con la refurtiva. Roggero li inseguì e sparò verso la loro auto in fuga. Per i magistrati, la legittima difesa non sussisteva, poiché la minaccia immediata era cessata, trasformando l’azione del gioielliere in un gesto punitivo al di fuori della legge.

In risposta alle spese legali e ai possibili risarcimenti, è stata lanciata una raccolta fondi pubblica a sostegno di Roggero, mentre la difesa punta ora sul ricorso in Cassazione per ridurre le pesanti sanzioni civili e penali.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO