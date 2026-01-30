L’attesa per conoscere le materie ufficiali dell’Esame di Maturità 2026 — in particolare quelle previste per la seconda prova scritta e per il colloquio orale — è terminata.
Come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato un decreto ministeriale che stabilisce le discipline d’esame per ogni indirizzo di studio.
Come è strutturato l’Esame di Maturità 2026
L’Esame di Maturità 2026 si svolge secondo le nuove regole di riforma, che ne fanno una prova più significativa e rappresentativa del percorso scolastico completo:
Prove scritte
- Prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi.
- Seconda prova scritta: disciplina caratterizzante dell’indirizzo di studio (es. Latino per il Classico, Matematica/Fisica per lo Scientifico, ecc.), scelta e comunicata dal MIM con il decreto di gennaio.
Terza prova eventuale, per alcuni indirizzi tecnici/professionali (se prevista).
Colloquio orale
La parte orale dell’esame assume un peso centrale:
- sarà obbligatorio per superare l’esame.
- si svolgerà su quattro discipline definite annualmente dal Ministero e indicate nel decreto ministeriale.
queste quattro materie costituiranno il fulcro dell’orale e saranno centrali anche nella valutazione finale.
Consigli per i maturandi
Mentre si attende la pubblicazione delle materie ufficiali, gli studenti consigliati di:
- Ripassare Italiano, la prova certa e comune a tutti.
- Approfondire le materie caratterizzanti del proprio indirizzo, dato che è molto probabile che rientrino nella seconda prova e/o nell’orale.
Monitorare costantemente il portale ufficiale del MIM tra il 26 e il 30 gennaio per ottenere le informazioni definitive.