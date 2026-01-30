Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

"DISSERVIZI FERROVIE GARGANO" // Pendolari dimenticati nel Gargano, docente: “Costretta a partire un giorno prima per lavorare”
30 Gennaio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

CIMITERO MANFREDONIA // Cimitero di Manfredonia, nuovi loculi e ossari nella tomba “Sant’Antonio”: 256 posti in più
29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Materie Esame Maturità 2026. Attesa terminata, ecco tutti i dati

UFFICIALE Materie Esame Maturità 2026. Attesa terminata, ecco tutti i dati

Come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato il decreto ministeriale

Maturità 2026, ecco le materie della seconda prova scritta per tutti i Licei

Maturità - ph Virgilio Sapere

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Attualità // Stato news //

L’attesa per conoscere le materie ufficiali dell’Esame di Maturità 2026 — in particolare quelle previste per la seconda prova scritta e per il colloquio orale — è terminata.

Come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato un decreto ministeriale che stabilisce le discipline d’esame per ogni indirizzo di studio.

LICEI

ISTITUTI TECNICI

ISTITUTI PROFESSIONALI

Maturità 2026, dove e quando escono le materie della seconda prova
ph CorriereUniv

Come è strutturato l’Esame di Maturità 2026

L’Esame di Maturità 2026 si svolge secondo le nuove regole di riforma, che ne fanno una prova più significativa e rappresentativa del percorso scolastico completo:

Prove scritte

  1. Prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi.
  2. Seconda prova scritta: disciplina caratterizzante dell’indirizzo di studio (es. Latino per il Classico, Matematica/Fisica per lo Scientifico, ecc.), scelta e comunicata dal MIM con il decreto di gennaio.

  3. Terza prova eventuale, per alcuni indirizzi tecnici/professionali (se prevista).

Colloquio orale

La parte orale dell’esame assume un peso centrale:

  • sarà obbligatorio per superare l’esame.
  • si svolgerà su quattro discipline definite annualmente dal Ministero e indicate nel decreto ministeriale.

  • queste quattro materie costituiranno il fulcro dell’orale e saranno centrali anche nella valutazione finale.

Consigli per i maturandi

Mentre si attende la pubblicazione delle materie ufficiali, gli studenti consigliati di:

  • Ripassare Italiano, la prova certa e comune a tutti.
  • Approfondire le materie caratterizzanti del proprio indirizzo, dato che è molto probabile che rientrino nella seconda prova e/o nell’orale.

  • Monitorare costantemente il portale ufficiale del MIM tra il 26 e il 30 gennaio per ottenere le informazioni definitive.

SITO UFFICIALE MIM

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO