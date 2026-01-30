Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le materie della seconda prova scritta della Maturità 2026 per tutti i percorsi liceali, insieme alle discipline affidate ai commissari esterni.
La seconda prova, com’è noto, è quella di indirizzo e punta a verificare le competenze specifiche maturate dagli studenti nel corso del quinquennio.
Di seguito il quadro completo, liceo per liceo.
Liceo Classico
Seconda prova scritta: Latino
Materie affidate ai commissari esterni:
Lingua e cultura latina
Storia
La prova di Latino prevede la traduzione e l’analisi di un testo d’autore, con quesiti di comprensione, interpretazione e riflessione linguistica e stilistica.
Liceo Scientifico
Seconda prova scritta: Matematica
Materie affidate ai commissari esterni:
Storia
Matematica
La traccia di Matematica si articola in problemi ed esercizi, mirati a valutare capacità di ragionamento, metodo e padronanza dei contenuti teorici.
Liceo delle Scienze Umane
Seconda prova scritta: Scienze umane
Materie affidate ai commissari esterni:
Scienze umane
Lingua e cultura straniera
La prova consiste nello sviluppo di un elaborato argomentativo, basato su documenti e riferimenti teorici delle discipline psicologiche, pedagogiche e sociologiche.
Liceo Linguistico
Seconda prova scritta: Lingua e cultura straniera 1
Materie affidate ai commissari esterni:
Lingua e cultura straniera 1
Scienze naturali
La traccia prevede una traduzione o un’analisi testuale nella prima lingua studiata, con attenzione alla comprensione, alla correttezza linguistica e alla competenza comunicativa.
Liceo Musicale
Seconda prova scritta: Teoria, analisi e composizione
Materie affidate ai commissari esterni: non indicate
La prova è finalizzata a verificare le competenze teoriche e analitiche musicali, oltre alla capacità di rielaborazione e composizione.
Liceo Coreutico
Seconda prova scritta: Tecniche della danza
Materie affidate ai commissari esterni: non indicate
L’elaborato riguarda l’analisi tecnica e teorica delle discipline coreutiche, con riferimento alla pratica e alla storia della danza.
Liceo Artistico
Seconda prova scritta: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi
Materie affidate ai commissari esterni: non indicate
La prova varia in base all’indirizzo (arti figurative, architettura, design, audiovisivo, grafica) e prevede un progetto accompagnato da una relazione illustrativa.
Seconda prova Maturità 2026: cosa sapere
La seconda prova resta uno degli snodi centrali dell’Esame di Stato: valuta competenze disciplinari, capacità di analisi, autonomia e padronanza del linguaggio specifico.
Nei prossimi mesi il Ministero diffonderà ulteriori indicazioni operative e griglie di valutazione di riferimento.
Per studenti e docenti è già tempo di pianificare il ripasso, puntando su metodo, esercitazione costante e conoscenza approfondita delle tracce tipiche di ciascun indirizzo.
Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).
A cura di Giovanna Tambo.