Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le materie della seconda prova scritta della Maturità 2026 per tutti i percorsi liceali, insieme alle discipline affidate ai commissari esterni.

La seconda prova, com’è noto, è quella di indirizzo e punta a verificare le competenze specifiche maturate dagli studenti nel corso del quinquennio.

Di seguito il quadro completo, liceo per liceo.

Liceo Classico

Seconda prova scritta: Latino

Materie affidate ai commissari esterni:

Lingua e cultura latina

Storia

La prova di Latino prevede la traduzione e l’analisi di un testo d’autore, con quesiti di comprensione, interpretazione e riflessione linguistica e stilistica.

Liceo Scientifico

Seconda prova scritta: Matematica

Materie affidate ai commissari esterni:

Storia

Matematica

La traccia di Matematica si articola in problemi ed esercizi, mirati a valutare capacità di ragionamento, metodo e padronanza dei contenuti teorici.

Liceo delle Scienze Umane

Seconda prova scritta: Scienze umane

Materie affidate ai commissari esterni:

Scienze umane

Lingua e cultura straniera

La prova consiste nello sviluppo di un elaborato argomentativo, basato su documenti e riferimenti teorici delle discipline psicologiche, pedagogiche e sociologiche.

Liceo Linguistico

Seconda prova scritta: Lingua e cultura straniera 1

Materie affidate ai commissari esterni:

Lingua e cultura straniera 1

Scienze naturali

La traccia prevede una traduzione o un’analisi testuale nella prima lingua studiata, con attenzione alla comprensione, alla correttezza linguistica e alla competenza comunicativa.

Liceo Musicale

Seconda prova scritta: Teoria, analisi e composizione

Materie affidate ai commissari esterni: non indicate

La prova è finalizzata a verificare le competenze teoriche e analitiche musicali, oltre alla capacità di rielaborazione e composizione.

Liceo Coreutico

Seconda prova scritta: Tecniche della danza

Materie affidate ai commissari esterni: non indicate

L’elaborato riguarda l’analisi tecnica e teorica delle discipline coreutiche, con riferimento alla pratica e alla storia della danza.

Liceo Artistico

Seconda prova scritta: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

Materie affidate ai commissari esterni: non indicate

La prova varia in base all’indirizzo (arti figurative, architettura, design, audiovisivo, grafica) e prevede un progetto accompagnato da una relazione illustrativa.

Seconda prova Maturità 2026: cosa sapere

La seconda prova resta uno degli snodi centrali dell’Esame di Stato: valuta competenze disciplinari, capacità di analisi, autonomia e padronanza del linguaggio specifico.

Nei prossimi mesi il Ministero diffonderà ulteriori indicazioni operative e griglie di valutazione di riferimento.

Per studenti e docenti è già tempo di pianificare il ripasso, puntando su metodo, esercitazione costante e conoscenza approfondita delle tracce tipiche di ciascun indirizzo.

Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

