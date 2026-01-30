La Presidenza della Camera ha annullato tutte le conferenze stampa previste oggi per motivi di ordine pubblico, come confermato da una nota ufficiale di Montecitorio. La decisione segue l’occupazione della sala stampa da parte dei deputati di Pd, M5S e Avs, che hanno bloccato l’accesso alla conferenza sulla remigrazione convocata dal deputato leghista Domenico Furgiuele insieme a Casapound.

I deputati dell’opposizione hanno dichiarato: “I fascisti non possono entrare nelle istituzioni democratiche perché la nostra Costituzione è antifascista”, occupando il tavolo dei relatori e impedendo lo svolgimento dell’evento previsto per le 11.30. La capienza della sala è di 30 posti, più i cinque per i relatori.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aveva definito la conferenza stampa “inopportuna”, ma Furgiuele aveva confermato l’appuntamento. Solo dopo l’occupazione dei posti da parte delle opposizioni la presidenza ha deciso l’annullamento di tutte le conferenze. Nonostante ciò, i deputati delle opposizioni hanno continuato a presidiare la sala, leggendo articoli della Costituzione.

Furgiuele ha commentato: “Sono antidemocratici, il presidente della Camera ha preso provvedimenti per motivi di sicurezza, ma la sicurezza è stata messa in pericolo dalle opposizioni”.

Fuori Montecitorio, Riccardo Magi (+Europa) ha organizzato una protesta nonviolenta mostrando cartelli con slogan come “No alle leggi razziali” e immagini di Giacomo Matteotti con la scritta “La Storia vi osserva”. Magi ha sottolineato il rischio che il concetto di remigrazione possa ricordare pratiche discriminatorie e deportazioni basate su etnia o nazionalità, denunciando la mancanza di una presa di distanza netta da parte della maggioranza o del governo.

Lo riporta rainews.it.