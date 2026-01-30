FOGGIA – Un vuoto di “sette ore nel servizio ferroviario, corse soppresse, biglietti più cari e pendolari lasciati senza alternative”. È la grave situazione denunciata da Anna Rosaria, docente del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia in servizio presso la sede di Rodi Garganico, che lancia un appello pubblico contro i disservizi sulla linea Foggia–Peschici Calenella gestita dalle Ferrovie del Gargano.

Il problema nasce da un cambio di orario entrato in vigore nel dicembre 2025, definito dalla docente “sciagurato”, che ha stravolto i collegamenti tra Foggia e il Gargano. Diverse corse sono state modificate o cancellate, creando una fascia oraria completamente scoperta tra le 7:30 e le 14:30, durante la quale non esiste più alcun collegamento diretto tra Foggia e Peschici.

Una situazione che ha conseguenze pesantissime per chi si sposta quotidianamente per lavoro o per studio. La stessa docente racconta un paradosso emblematico: residente in provincia di Napoli, per rispettare il proprio orario di servizio a Rodi Garganico è costretta a partire con un giorno di anticipo, pernottare a Foggia – con un inevitabile dispendio di tempo e denaro – e raggiungere il posto di lavoro solo il giorno successivo.

Un disagio che non riguarda un singolo caso isolato. A subirne le conseguenze sono altri docenti, lavoratori, gli allievi del Conservatorio e numerosi studenti delle scuole dei comuni garganici, oggi fortemente penalizzati negli spostamenti e privati di un servizio pubblico essenziale.

A rendere il quadro ancora più grave, secondo la docente, è l’aumento delle tariffe operato dalle Ferrovie del Gargano e la triplicazione del sovrapprezzo per l’acquisto del biglietto a bordo. “Un fatto vergognoso – sottolinea – soprattutto se si considera che durante il periodo estivo il servizio migliora sensibilmente, con un incremento delle corse pensato per i turisti. Pendolari di serie A e pendolari di serie B: noi, che viaggiamo tutto l’anno per lavorare, vediamo calpestato un diritto fondamentale, quello costituzionale alla mobilità”.

La protesta si inserisce in un contesto ancora più contraddittorio se si guarda alle dichiarazioni politiche degli ultimi mesi. La docente richiama il progetto regionale “La Puglia che si muove”, rilanciato anche in occasione della Fiera del Levante di Bari (settembre 2025), che promette una mobilità integrata e sostenibile, costruita sulle reali esigenze degli utenti e capace di ricucire le fratture territoriali, riconnettendo scuole e comunità.

“Come è possibile – si chiede – parlare di mobilità sostenibile e di ascolto dei territori mentre si ridimensiona e peggiora il servizio ferroviario tra Foggia e il Gargano?”.

Più di un mese fa, la docente si è rivolta formalmente, tramite PEC, al Presidente della Regione Puglia, all’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile e ai sindaci dei comuni garganici interessati dal disservizio. Da nessuna istituzione è arrivata una risposta. Le Ferrovie del Gargano hanno invece mostrato disponibilità all’ascolto, senza però adottare, finora, alcun intervento concreto e risolutivo.

Da qui l’appello finale alla stampa, affinché venga data voce a una protesta che la docente definisce “legittima, necessaria e condivisa”, nella speranza che l’attenzione pubblica possa smuovere istituzioni e decisori politici.