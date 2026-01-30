Edizione n° 5961

Home // Lavoro // Puglia, salario minimo per i lavoratori della vigilanza. Minerva: “Correzione di una stortura storica”

PUGLIA VIGILANZA Puglia, salario minimo per i lavoratori della vigilanza. Minerva: “Correzione di una stortura storica”

Un bando stabilisce un salario minimo di 9 euro l’ora per i lavoratori impegnati nella vigilanza armata, custodia e portierato

Puglia, salario minimo per i lavoratori della vigilanza. Minerva: "Correzione di una stortura storica"

Stefano Minerva, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale - Fonte Immagine: affaritaliani.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Lavoro // Politica //

La Regione Puglia ha pubblicato un bando che stabilisce un salario minimo di 9 euro l’ora per i lavoratori impegnati nella vigilanza armata, custodia e portierato delle sedi regionali. La misura interviene su una situazione che fino a oggi era estremamente precaria, con stipendi mensili tra 500 e 630 euro, frutto di una paga oraria di appena 3,60 euro.

Stefano Minerva, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, sottolinea come l’iniziativa non sia un risultato eccezionale, ma una correzione di una stortura storica: “Applicare il salario minimo in una gara pubblica significa dare un segnale chiaro di dignità del lavoro e di salari che non siano da fame”.

Minerva evidenzia inoltre l’eredità politica e istituzionale che ha permesso questo passo: “Questo percorso nasce dal lavoro e dall’impegno di Donato Metallo, che ci ha lasciato un esempio di serietà e senso della giustizia. Ringrazio anche Antonio, Sebastiano e Debora per aver tradotto concretamente questo principio in azione”.

Il nuovo bando rappresenta un passo significativo verso la tutela dei lavoratori invisibili, garantendo condizioni economiche più eque e dignitose per chi svolge ruoli fondamentali per la sicurezza e il funzionamento delle strutture pubbliche.

