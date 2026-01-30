FOGGIA – Dopo lo sgombero disposto per ragioni di pubblica incolumità, l’amministrazione comunale prova a tamponare l’impatto economico sulle attività coinvolte. Con la delibera di Giunta n. 20 del 28 gennaio 2026, il Comune approva un atto di indirizzo per attivare una misura straordinaria “una tantum” di sostegno agli operatori economici che avevano sede nei civici interessati dall’Ordinanza sindacale n. 99 del 28 dicembre 2025: il fabbricato di via Lucera 65-81 e l’accesso su via Concetto Marchesi 28.

Il punto di partenza è l’ordinanza contingibile e urgente firmata a fine 2025, adottata ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, che ha imposto messa in sicurezza e sgombero dello stabile. Un provvedimento che, nei fatti, ha determinato interruzione o limitazione dell’operatività delle attività insediate e la necessità di trasferimenti temporanei o riavvii in altre sedi, con costi immediati e non programmati. La Giunta riconosce che lo stop può tradursi in un rischio concreto di desertificazione commerciale, specie in aree urbane dove le attività di prossimità sono anche presìdi sociali.

L’intervento, però, viene costruito con una cautela amministrativa molto esplicita: niente “lucro cessante”, niente ristoro dei mancati ricavi, ma solo rimborso di spese emergenti, certe, pertinenti e documentate. Tra le voci richiamate figurano trasloco, deposito, noleggi temporanei essenziali, adeguamenti minimi e attivazioni strettamente necessarie per ripartire. Sono esclusi costi ordinari non collegati causalmente allo sgombero e duplicazioni rispetto a eventuali assicurazioni o altri contributi pubblici sulle stesse spese.

Il contributo viene inquadrato nel regime europeo degli aiuti “de minimis” (Regolamento UE 2023/2831), con obbligo di acquisire dichiarazioni dalle imprese e verificare il rispetto dei massimali nel periodo di riferimento. La delibera richiama anche gli obblighi di trasparenza: criteri e modalità dovranno essere predeterminati e pubblicati secondo l’articolo 12 della legge 241/1990 e secondo le norme sulla pubblicità dei vantaggi economici (D.Lgs. 33/2013).

Sul piano operativo, la misura prevede un plafond massimo di 30.000 euro, con copertura individuata nel capitolo di bilancio dedicato alle “Azioni per il contrasto alla desertificazione commerciale”. L’atto di Giunta non assegna automaticamente risorse: stabilisce la cornice e demanda al dirigente del Servizio Attività Economiche/SUAP la predisposizione di un avviso pubblico rivolto esclusivamente agli operatori interessati, con requisiti, spese ammissibili, massimali, termini, modalità di domanda e rendicontazione, controlli (anche a campione), clausole di revoca e recupero in caso di irregolarità.

C’è anche un altro elemento pratico: la Giunta chiede al SUAP di valutare – in via straordinaria e temporanea, e nel rispetto dei regolamenti sul commercio su aree pubbliche – la possibilità di autorizzare l’attività di vendita di frutta e verdura già esercitata nello stabile sgomberato a proseguire tramite localizzazione provvisoria in un mercato rionale “individuato come idoneo”. Anche qui, viene ribadito che non c’è automatismo: servirà istruttoria tecnica e amministrativa e un atto gestionale. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

A cura di Giovanna Tambo.