Sorteggio Champions League: ecco il quadro dei playoff per le italiane

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio dei playoff di Champions League, che determinerà gli accoppiamenti della prima fase a eliminazione diretta. Dopo la conclusione della fase a gironi, l’Italia vede ancora in corsa tre squadre: Juventus, Inter e Atalanta hanno staccato il pass per i playoff, mentre il Napoli saluta anticipatamente la competizione europea.

Le tre italiane, teste di serie, avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa, un fattore da non sottovalutare in questa fase ad alta intensità. Il sorteggio ha delineato il cammino delle squadre italiane:

Tra gli altri accoppiamenti spiccano sfide di grande fascino e livello internazionale: Olympiacos-Bayer Leverkusen, Brugge-Atletico Madrid, Monaco-PSG, Qarabag-Newcastle e Benfica-Real Madrid.

Le gare di andata e ritorno determineranno chi avanzerà agli ottavi di finale, in programma dopo il 27 febbraio, dove le italiane sperano di continuare la loro corsa verso i quarti. L’appuntamento è quindi fissato per le sfide che promettono spettacolo e grande intensità, con l’Italia pronta a tifare per le proprie rappresentanti.

Lo riporta SkySport