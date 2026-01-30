Edizione n° 5961

30 Gennaio 2026 - ore  09:46

29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Home // Focus // Sorteggio Champions: così Inter, Juve e Atalanta

PLAYOFF CHAMPIONS Sorteggio Champions: così Inter, Juve e Atalanta

Juventus, Inter e Atalanta hanno staccato il pass per i playoff, mentre il Napoli saluta anticipatamente la competizione

Chivu: "Vittoria importante, serietà e maturità in campo contano più delle statistiche"

Chivu - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio dei playoff di Champions League, che determinerà gli accoppiamenti della prima fase a eliminazione diretta. Dopo la conclusione della fase a gironi, l’Italia vede ancora in corsa tre squadre: Juventus, Inter e Atalanta hanno staccato il pass per i playoff, mentre il Napoli saluta anticipatamente la competizione europea.

Le tre italiane, teste di serie, avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa, un fattore da non sottovalutare in questa fase ad alta intensità. Il sorteggio ha delineato il cammino delle squadre italiane:

  • Atalanta affronterà il Borussia Dortmund
  • Juventus se la vedrà contro il Galatasaray
  • Inter giocherà contro il Bodo/Glimt

Tra gli altri accoppiamenti spiccano sfide di grande fascino e livello internazionale: Olympiacos-Bayer Leverkusen, Brugge-Atletico Madrid, Monaco-PSG, Qarabag-Newcastle e Benfica-Real Madrid.

Le gare di andata e ritorno determineranno chi avanzerà agli ottavi di finale, in programma dopo il 27 febbraio, dove le italiane sperano di continuare la loro corsa verso i quarti. L’appuntamento è quindi fissato per le sfide che promettono spettacolo e grande intensità, con l’Italia pronta a tifare per le proprie rappresentanti.

Lo riporta SkySport

Sorteggio Champions League: ecco il quadro dei playoff per le italiane
ph SkySport

