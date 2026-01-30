"Tari 2026, sconto del 25% per le famiglie a basso reddito: ecco chi ne ha diritto"

Edizione n° 5962

30 Gennaio 2026

CALEMBOUR

29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Arriva il bonus sociale previsto dal Governo: riduzione automatica della bolletta per i nuclei più fragili. Nessun impatto sui bilanci comunali.

Per il 2026 è previsto uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti (Tari) a favore dei nuclei familiari economicamente più fragili. La misura, introdotta dal Governo, si configura come un bonus sociale finanziato a livello nazionale e che i Comuni dovranno semplicemente applicare in bolletta, senza ricadute sui propri bilanci.

Secondo le stime basate sui dati di città limitrofe, migliaia di famiglie potrebbero beneficiare di una riduzione significativa dell’importo dovuto, con una bolletta più leggera già dal prossimo anno.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL BONUS

Lo sconto è riservato ai nuclei familiari che nel corso del 2025 abbiano ottenuto un’attestazione ISEE rientrante nelle seguenti soglie:

  • fino a 9.530 euro per la generalità delle famiglie;

  • fino a 20.000 euro per i nuclei numerosi con almeno quattro figli a carico.

COME FUNZIONA

Uno degli elementi principali del provvedimento è l’automatismo.
Non sarà necessario presentare domande né recarsi agli sportelli comunali: grazie all’interscambio dei dati tra enti, lo sconto verrà applicato direttamente sulla bolletta Tari 2026.

Il requisito fondamentale è aver richiesto l’ISEE nel 2025, tramite CAF o INPS.

ATTENZIONE AL RINNOVO ISEE

Poiché l’ISEE scade ogni anno il 31 dicembre, è fondamentale ricordarsi di rinnovarlo nel 2026 per non perdere le agevolazioni future. In molti casi, infatti, famiglie aventi diritto non riescono a usufruire del bonus proprio a causa del mancato rinnovo.

BONUS ANCHE PER CHI HA MOROSITÀ

Il bonus sarà riconosciuto anche ai cittadini con pendenze o morosità pregresse nei confronti dell’ente. In questi casi, lo sconto non verrà scalato dalla bolletta corrente, ma utilizzato per compensare e ridurre il debito accumulato, facilitando la regolarizzazione della posizione.

CHI FINANZIA LO SCONTO

La misura non è finanziata dai Comuni, ma attraverso un meccanismo di solidarietà nazionale (perequazione). In bolletta comparirà una voce denominata UR3, pari a circa 6 euro l’anno, versata dai contribuenti con redditi più elevati.
Grazie a questo contributo, le famiglie in fascia protetta potranno ottenere un risparmio medio stimato tra gli 80 e i 90 euro annui.

