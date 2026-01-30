Colori, musica, tradizione e tanto divertimento: venerdì 13 e martedì 17 febbraio torna il Carnevale di San Severo, uno degli appuntamenti più attesi dalla città, promosso dal Comune in sinergia con le scuole del territorio.

Due giornate pensate soprattutto per i più piccoli, ma capaci di coinvolgere l’intera comunità, grazie alla partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi e di numerose realtà educative cittadine.

“Sarà un magnifico Carnevale – dichiarano il sindaco Lidya Colangelo e il vice sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani – con il coinvolgimento di tantissimi studenti e di numerose scuole della città. Avremo trampolieri, bande, sbandieratori e musici: due giorni di allegria e divertimento tutti da vivere, per grandi e piccoli”.

Parteciperanno, tra gli altri, gli Istituti Comprensivi De Amicis, Zannotti–Fraccacreta, San Francesco–Petrarca–Palmieri–San Giovanni Bosco, San Benedetto–Padre Pio, oltre a scuole dell’infanzia e centri educativi come Gesù Eucaristico, Il Mondo di Isilda, My Wish Servizi Educativi, L’Arcobaleno School, l’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo e Kairos Scuola San Severo.

IL PROGRAMMA

Il Carnevale entrerà nel vivo venerdì 13 febbraio 2026 con la Sfilata del Carnevale dei Bambini. Il raduno è previsto alle ore 9.00 in Piazza Allegato, da dove partirà il corteo mascherato.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 17.00 in Piazza Municipio, con il tradizionale “Funerale a Carnuvel”, accompagnato dal corteo funebre secondo l’antica tradizione locale.

A seguire:

Mascotte e animazione per bambini ;

musica, palloncini e dj set ;

stand enogastronomici con dolci tipici, frittelle e caramelle;

alle ore 19.00 la premiazione dei partecipanti alla sfilata dei bambini;

alle ore 20.00 gran finale con musica italiana e buonumore insieme alla MMUINA – Renzo Arbore Tribute Band – Orchestra Italiana.

Gli organizzatori annunciano inoltre ulteriori novità che saranno comunicate nei prossimi giorni.