Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

"DISSERVIZI FERROVIE GARGANO" // Pendolari dimenticati nel Gargano, docente: “Costretta a partire un giorno prima per lavorare”
30 Gennaio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

CIMITERO MANFREDONIA // Cimitero di Manfredonia, nuovi loculi e ossari nella tomba “Sant’Antonio”: 256 posti in più
29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragico incidente a Bitonto: un morto e un ferito

INCIDENTE BITONTO Tragico incidente a Bitonto: un morto e un ferito

Un grave incidente stradale sulla provinciale 156 ha provocato la morte di un 30enne e il ferimento di un giovane di 24 anni

Tragico incidente a Bitonto: un morto e un ferito

Ambulanza - Immagine non riferita al testo: archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un grave incidente stradale sulla provinciale 156, nei pressi di Bitonto (Bari), ha provocato la morte di un 30enne e il ferimento di un giovane di 24 anni.

La vittima, Giuseppe Vero, originario di Giovinazzo, non ha potuto essere salvata nonostante l’intervento immediato del 118. Il ferito, invece, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in condizioni serie al Policlinico di Bari.

Lo scontro ha coinvolto due auto utilitarie che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e sono finite fuori strada.

Per estrarre i passeggeri dalle lamiere accartocciate è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Bitonto.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO