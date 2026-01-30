Tragico incidente a Bitonto: un morto e un ferito

Un grave incidente stradale sulla provinciale 156, nei pressi di Bitonto (Bari), ha provocato la morte di un 30enne e il ferimento di un giovane di 24 anni.

La vittima, Giuseppe Vero, originario di Giovinazzo, non ha potuto essere salvata nonostante l’intervento immediato del 118. Il ferito, invece, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in condizioni serie al Policlinico di Bari.

Lo scontro ha coinvolto due auto utilitarie che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e sono finite fuori strada.

Per estrarre i passeggeri dalle lamiere accartocciate è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Bitonto.

