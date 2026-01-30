Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

"DISSERVIZI FERROVIE GARGANO" // Pendolari dimenticati nel Gargano, docente: “Costretta a partire un giorno prima per lavorare”
30 Gennaio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

CIMITERO MANFREDONIA // Cimitero di Manfredonia, nuovi loculi e ossari nella tomba “Sant’Antonio”: 256 posti in più
29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Università di Foggia: rinnovato il riconoscimento europeo HR Excellence in Research

UNIVERSITA' FOGGIA Università di Foggia: rinnovato il riconoscimento europeo HR Excellence in Research

L'Università di Foggia conferma la sua eccellenza nel panorama scientifico europeo con il rinnovo del prestigioso riconoscimento HRS4R

Rettore Università di Foggia Lo Muzio

Rettore Università di Foggia Lo Muzio - PH MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia, 30 gennaio 2026 – L’Università di Foggia conferma la sua eccellenza nel panorama scientifico europeo con il rinnovo del prestigioso riconoscimento HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) da parte della Commissione Europea. Questo marchio di qualità certifica l’impegno dell’Ateneo nella creazione di un ambiente di ricerca stimolante, trasparente e inclusivo, valorizzando il capitale umano e promuovendo pari opportunità, mobilità internazionale e sviluppo professionale dei ricercatori.

Il rinnovo segue un accurato processo di valutazione, che ha incluso la visita degli esperti europei. Nell’EC Consensus Report, i valutatori hanno evidenziato come la strategia HR e le azioni già implementate rispettino pienamente i requisiti internazionali, confermando la conformità dell’Università ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il reclutamento.

Per il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, il riconoscimento rappresenta un segno di orgoglio e un attestato del valore dei ricercatori e dell’intero Ateneo: “Il loro impegno è la vera forza che permette all’Università di Foggia di crescere, innovare e mantenere standard di eccellenza a livello europeo”. Grazie a politiche mirate di supporto alla carriera, la mobilità internazionale e la promozione di ambienti di lavoro collaborativi e inclusivi, l’Ateneo consolida il suo ruolo di hub di innovazione e ricerca di livello europeo.

Oggi l’Università di Foggia fa parte delle 751 organizzazioni europee e delle 22 istituzioni italiane che detengono il riconoscimento HRS4R, rafforzando la capacità di attrarre talenti internazionali e sviluppare progetti all’avanguardia nei settori scientifico, tecnologico e umanistico. Il risultato conferma la strategia di miglioramento continuo, volta a incentivare la crescita professionale dei ricercatori e la qualità della ricerca, elementi chiave per affrontare le sfide scientifiche e sociali del futuro.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO