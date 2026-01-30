Foggia, 30 gennaio 2026 – L’Università di Foggia conferma la sua eccellenza nel panorama scientifico europeo con il rinnovo del prestigioso riconoscimento HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) da parte della Commissione Europea. Questo marchio di qualità certifica l’impegno dell’Ateneo nella creazione di un ambiente di ricerca stimolante, trasparente e inclusivo, valorizzando il capitale umano e promuovendo pari opportunità, mobilità internazionale e sviluppo professionale dei ricercatori.

Il rinnovo segue un accurato processo di valutazione, che ha incluso la visita degli esperti europei. Nell’EC Consensus Report, i valutatori hanno evidenziato come la strategia HR e le azioni già implementate rispettino pienamente i requisiti internazionali, confermando la conformità dell’Università ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il reclutamento.

Per il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, il riconoscimento rappresenta un segno di orgoglio e un attestato del valore dei ricercatori e dell’intero Ateneo: “Il loro impegno è la vera forza che permette all’Università di Foggia di crescere, innovare e mantenere standard di eccellenza a livello europeo”. Grazie a politiche mirate di supporto alla carriera, la mobilità internazionale e la promozione di ambienti di lavoro collaborativi e inclusivi, l’Ateneo consolida il suo ruolo di hub di innovazione e ricerca di livello europeo.

Oggi l’Università di Foggia fa parte delle 751 organizzazioni europee e delle 22 istituzioni italiane che detengono il riconoscimento HRS4R, rafforzando la capacità di attrarre talenti internazionali e sviluppare progetti all’avanguardia nei settori scientifico, tecnologico e umanistico. Il risultato conferma la strategia di miglioramento continuo, volta a incentivare la crescita professionale dei ricercatori e la qualità della ricerca, elementi chiave per affrontare le sfide scientifiche e sociali del futuro.