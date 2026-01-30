Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali, istituendo formalmente la Denominazione Comunale (De.Co.) e abrogando il precedente regolamento del 2014. Il provvedimento è stato discusso e votato nella seduta del 29 dicembre, nell’ambito di un percorso di aggiornamento normativo promosso a livello provinciale.

L’adozione del nuovo regolamento si inserisce nel progetto avviato dalla Camera di Commercio di Foggia, finalizzato a rendere omogenea la disciplina delle Denominazioni comunali nei Comuni aderenti. Cerignola ha aderito ufficialmente all’iniziativa nel 2025, avviando un’interlocuzione istituzionale finalizzata alla mappatura e alla promozione delle tipicità locali.

La De.Co. non costituisce una denominazione di origine in senso stretto, ma rappresenta uno strumento di riconoscimento dell’identità territoriale di un prodotto, certificandone il legame storico e culturale con la comunità di riferimento. Attraverso il nuovo regolamento, il Comune punta a censire e valorizzare produzioni agroalimentari e artigianali che esprimono la tradizione cerignolana, rafforzando le politiche di marketing territoriale.

Durante il dibattito consiliare non sono mancati momenti di confronto politico, con una richiesta di rinvio respinta dalla maggioranza. Alla votazione finale, il provvedimento ha ottenuto il via libera con dodici voti favorevoli e cinque astensioni. L’Amministrazione ha sottolineato come l’approvazione del regolamento non comporti oneri finanziari diretti per l’ente, ma possa generare ricadute positive sul tessuto economico locale.

L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere le imprese del territorio, rafforzare l’immagine della città e promuovere un modello di sviluppo legato alle produzioni identitarie. Con la De.Co., Cerignola intende dunque dotarsi di uno strumento moderno di valorizzazione delle proprie eccellenze, puntando su tradizione, qualità e riconoscibilità.

A cura di Giovanna Tambo.