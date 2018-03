Di Fonso: “Solidarietà a Iula, si dimetta Di Biase”

Di:

Foggia – “SCONCERTATI, increduli di quanto avvenuto nei confronti di chi giornalmente aiuta la capitanata nella conoscenza dei fatti.Adesso la magistratura deve intervenire”. Così, dell’Usppi di Foggia dopo l’aggressione avvenuta ieri ai danni del giornalistade L’Attacco di Foggia.“Lo squadrista, il dittatore, il Don Rodrigo deve necessariamente dimettersi. Non può un amministratore assunto senza concorso entrare nella redazione di un giornale ed inveire con pugni verso chi cerca di far conoscere la verità alla comunità locale. Noi per prima avevamo denunciato il comportamento dell’amministratore della sanità service ( se tale lo si può definire) dai licenziamenti del personale, dalle discriminazioni verso chi come la nostra organizzazione sindacale osava dissentire verso il suo operato, ma la paura più grande sta’ nella strumentalizzazione di massa che lo stesso riesce ad ottenere sui lavoratori della sanità service che provengono dalla realtà delle cooperative e che quindi con le minacce del dittatore dovevano sottostare ai suoi ordini. Adesso vediamo cosa fanno Vendola e Fiore”, dice Di Fonso.“Adesso vediamo cosa fanno Castrignanò, Dino Marino, Lonigro e Schiavone e soprattutto Sannicandro, Sponsor ufficiale di Don Rodrigo e della sua politica clientelare e persecutoria. Non si possono accettare irruzioni nelle redazioni da amministratori che guadagnano soldi pubblici (5mila euro al mese) sulle spalle dei contribuenti e della comunità locale. Basta a questi amministratori”.“Adesso le iniziative della nostra organizzazione saranno estreme, non permetteremo al talebano di continuare a disamministrare un azienda controllata dalla Asl, le dimissioni sono necessarie. Al contrario utilizzeremo ogni mezzo per far dimettere chi vuole con la violenza reprimere la libertà di stampa, avremmo voluto che Di Biase incontrasse noi: non sarebbe finita cosi. W Iula, giornalista coraggio. Abbasso il dittatore senza concorso” termina Massimiliano Di Fonso, segretario segretario Confederale Usppi.Redazione Stato