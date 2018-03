Di:



LA Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, nell’ambito degli obiettivi istituzionali ha sequestrato un ingente patrimonio immobiliare e societario facente capo all’imprenditore Rappa Vincenzo, nato a Borgetto (PA) l’8/4/1922, deceduto il 28/3/2009. La misura di prevenzione patrimoniale scaturisce dalla proposta di iniziativa del Direttore della DIA, Arturo De Felice, che attraverso complesse, articolate e laboriose indagini economico-patrimoniali svolte nei confronti dell’imprenditore palermitano, ha consentito di ricostruire il fitto reticolo di interessi finanziari e societari accumulato grazie all’ampia sfera di contiguità e complicità con esponenti di autorevoli famiglie mafiose. La figura di Rappa Vincenzo, emerge, altresì, nel corso dell’attività di indagine scaturita dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali anche Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni, in ordine al vasto fenomeno dell’impiego, in attività produttive ed economiche, degli illeciti capitali accumulati dagli appartenenti alla associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra“. Infatti, Rappa, per lunghi anni, ha intrattenuto rapporti con pericolosissimi personaggi riconducibili a “Cosa Nostra”, a mezzo dei quali, hanno tratto un indubbio vantaggio, sia nel settore dell’edilizia privata, sia in quello dei pubblici appalti. Redazione Stato Mafia: DIA sequestra patrimonio ai familiari imprenditore deceduto ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.