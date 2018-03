Cerignola, Frisani “Asilo nido, un traguardo storico”

Di:

Cerignola. “Un altro piccolo tassello, ma che rappresenta un traguardo storico, in quartiere come Torricelli che deve ritornare sempre di più al centro dell’attenzione dell’amministrazione e della comunità”. E’ il commento del Capogruppo del Movimento politico di Federazione Civica, Ale Frisani, in merito alla cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido comunale ‘Piccole Mani’ di Cerignola, che sarà gestito dalla cooperativa aggiudicataria ‘Sanità Sociale’.

“Con questo risultato – aggiunge Frisani – cogliamo un duplice aspetto: per la prima volta nella storia, la nostra città avrà un asilo nido comunale. Inoltre, abbiamo rispettato un altro punto del programma elettorale e consegnato alla collettività una struttura dal grande valore simbolico e di fondamentale importanza in particolar modo per chi vive momenti di disagio economico”.

“Si tratta di un traguardo storico per Cerignola – conferma il Capogruppo – Un esempio di civiltà, frutto di un lavoro di squadra e di sinergia. E’ un servizio fortemente voluto da questa amministrazione, che si va ad aggiungere agli altri già avviati nell’ambito delle politiche sociali e istituiti sempre a Cerignola: parlo della Casa della Solidarietà, del Cav, dell’attenzione verso le persone con disabilità. La periferia, infatti – conclude Frisani –, è sempre più al centro dell’attività amministrativa: dai servizi sociali alla valorizzazione e recupero di strutture abbandonate, aree verdi e spazi per il tempo libero”.