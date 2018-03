Manfredonia, Regione mette in vendita ex APt a Siponto. Il prezzo

Di:

Bari/Manfredonia. Beni nella consistenza patrimoniale della Regione Puglia: con recente avviso, la Regione Puglia ha proceduto all’alienazione, con procedura ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d’asta il prezzo di stima stabilito dal Servizio Attività Tecniche ed Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio, il bene di proprietà della Regione “immobile ex APt di Foggia”.

L’anno di costruzione dell’immobile è “in parte antecedente all’1 settembre 1967 e in parte realizzato negli anni ‘80”. Si fa riferimento ad un fabbricato con cat. D/3, con rendita catastale: € 4.038,00.

“L’immobile in esame – come dall’avviso pubblico – è sito nel Comune di Manfredonia alla località Siponto viale Console Claudio 2, zona centrale della località balneare. Trattasi di compendio ad uso teatri, cinematografi, sale per concerti, e spettacoli e simili (con fine di lucro) costituito da un fabbricato in muratura adibito a sala di intrattenimento, con annessi servizi, bar, guardiania e locali deposito, campo da tennis con annessi locali, docce, spogliatoi, deposito e servizi igienici e spazio adibito a palcoscenico, con antistante platea pavimentata e annessi vani tecnici. Tutto il complesso è interamente recintato in muretto e rete metallica ed è dotato di impianto elettrico, idrico e fognante. Nello strumento urbanistico vigente del comune di Manfredonia, rilevabile attraverso il S.I.T. online, il compendio ricade in “zone F Nuclei pubblici o di uso pubblico”.

“L’immobile verte in condizioni di manutenzione e conservazione discrete”.”N.B. Ai sensi della Legge 392/1978 sul compendio immobiliare è esercitabile il diritto di prelazione da parte dell’attuale conduttore”.

Prezzo di base: € 350.000,00 (stima Servizio Attività Tecniche ed Estimative – del 17/06/2016).

Riferimenti: Avv. Costanza Moreo – dirigente Servizio Patrimonio e Archivi – tel.0805404043 – mail: c.moreo@regione.puglia.it

pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec. – rupar.puglia.it

Ai sensi della Legge 392/1978 sul bene è esercitabile il diritto di prelazione da parte del conduttore. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.

Come già riportato con un testo di Stato Quotidiano, riferito ad un avviso del gennaio 2017 ”(…) la locazione dell’immobile regionale denominato ‘Sporting Club Siponto’ genera un reddito per l’Amministrazione (regionale,ndr) notevolmente ridotto dagli ingenti oneri fiscali e tributari incombenti sulla stessa, in qualità di Ente proprietario; il mantenimento del suddetto cespite, in considerazione della vetustà dello stesso, potrebbe richiedere interventi di manutenzione straordinaria di non trascurabile rilevanza (…)”.

