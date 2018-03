Atto intimidatorio a Gigi Damone, solidarietà Aldo e Dario Gatta

Aldo e Dario Gatta - Segreteria USICONS (statoquotidiano)

Di:



Manfredonia, 30 marzo 2018. La segretaria Usicons Manfredonia e Foggia (associazione di tutela utenti e consumatori) purtroppo ancora una volta si ritrova a rivolgere solidarietà e vicinanza a uomini delle istituzioni che ricevono violenza. Questa volta a subire un atto intimidatorio è stato l’amico Luigi Damone, un uomo dai sani principi e con saldi ideali politici a cui chiediamo di non mollare e di andare avanti a testa alta. Confidiamo nella Giustizia affinché sia fatta chiarezza su questo vile atto. A Gigi va tutta la nostra stima e un

caloroso abbraccio. Segretari Usicons Manfredonia Aldo e Dario GATTA.

