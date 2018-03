Cataneo: “Un Pef che non si ha il tempo di discutere”

Di:

Foggia. “Avete scelto il muro contro muro”. Così dice il consigliere di maggioranza Bruno Longo a quanti si sono dichiarati contrari a votare la sospensione chiesta dal capogruppo di Fi Consalvo di Pasqua. All’ordine del giorno, come tre sedute fa, le aliquote comunali Iuc e il piano finanziario di Amiu. E’ la delibera più contestata dell’amministrazione Landella, oggetto di polemiche, e di dichiarazioni di querela, fra il consiglio comunale e la società di rifiuti urbani, tra una seduta e l’altra.

Sospensione accolta, votano in 11 contro 9 ma la maggioranza capisce– dal gesto di chi non vuole sospendere perché, in buona sostanza, non intende ritornare sui suoi passi e non ha nulla di cui ridiscutere- che in aula dopo la pausa non avrà i numeri. Presenti in 14 quando si riparte, seduta rimandata a domani in seconda convocazione, una strategia obbligata. Assenti alla seduta i consiglieri della Lega, e Sergio Clemente di minoranza. Assente naturalmente il sindaco Franco Landella, in seguito alle dimissioni.

Mainiero attacca subito: “Le tariffe di quest’anno sono di 500mila euro maggiori di quelle dell’anno scorso, qualcuno inviti la tecnostruttura ad avere rispetto per quest’aula che non è la depandance di nessuno”. Contestazioni del presidente Miranda all’affermazione del consigliere che tuona dal suo banco dopo il clima incandescente di questi giorni. La tecnostruttura è intervenuta per spiegare, nelle more dei consigli comunali, che l’approvazione della delibera avrebbe permesso di non aumentare la Tari.

Il Pef e gli investimenti da realizzare

Mainiero contesta l’impostazione delle repliche, come aveva fatto la Lega, e ribadisce che “non esiste una parte che vuole l’aumento e l’altra che non la vuole, si deve discutere il Pef nel suo complesso, noi le carte le abbiamo studiate”. E spiega: “Il punto è che Amiu ha riscosso complessivamente dalle 39 società private, dai comuni della Bat e della Provincia di Foggia, per gli anni 2015, 2016 e 2017, oltre 10 milioni di euro attraverso l’utilizzo di un impianto di proprietà del Comune di Foggia impiegando, tra l’altro, personale e mezzi pagati dai foggiani attraverso la Tari.Un sistema semplice di produrre utili per Amiu dirottati però al Comune di Bari, che detiene l’80% delle azioni, che quest’anno ha potuto incassare 4 milioni di euro di dividendo. Si socializzano i costi sui contribuenti foggiani e si privatizzano gli utili a favore dei baresi”. A proposito degli investimenti che la società ogni anno comunica di voler realizzare, aggiunge: “Sarebbe il caso inserisse nel Pef quello che può veramente realizzare e non il libro dei sogni che pesa sulle tariffe, a cominciare dai cassonetti che non vengono lavati”.

Il consigliere Cataneo ne fa anche una questione di tempi dello studio e della discussione: “Questo piano di Amiu arriva al Comune pochi giorni prima dell’approvazione delle tariffe, viene recepito votato e rinviato, non passa nemmeno dalle commissioni, i soldi dei foggiani vanno nel bilancio di Amiu, non c’è nessuna discontinuità con l’amministrazione di centrosinistra”. L’operazione di cedere ai baresi l’azienda dei rifiuti risale al precedente governo di centrosinistra, oggi critico verso la delibera e l’attuale gestione della medesima società.

Di “ritorno alla politica” parla Raimondo Ursitti, fittiano, che aggiunge: “C’è un commissariamento delle fasi amministrative, quando Persichella, presidente di Amiu definisce ‘becera bagarre politica’ la discussione dell’aula, io mi chiedo perché non fa il presidente della sua società”. Quest’ingresso a gamba tesa di Amiu nella dialettica del consiglio comunale (di cui palazzo di città è socio di minoranza, ma questo è un altro discorso) di Foggia, secondo i consiglieri anche con l’appoggio della tecnostruttura, se da una parte poteva determinare una schiarita, dall’altra ha addensato nubi ulteriori su Landella e sulla sua maggioranza.

Sciagura: “I dati sulla differenziata sono al 10%, non al 26%”

Marcello Sciagura, consigliere di minoranza, sono 4 anni che il Pef di Amiu non lo vota: “Non si possono dare 30 milioni ad una società con molte criticità. Quando i dati sulla differenziata dicono che a Foggia si è al 26% è un dato sbagliato, stiamo al 10%, il resto lo fanno società terze e non Amiu”. Ma nel cda ci sono rappresentanti foggiani: “ Non abbiamo gente che sa dare indicazioni tecniche- aggiunge Sciagura– loro dipendono dal sindaco, non dai consiglieri di minoranza”. Il capogruppo del Pd Augusto Marasco trae le sue conclusioni: “Il sindaco scappa e delega alla sua maggioranza, la maggioranza dopo la sospensione non si presenta, è arrivato il tempo che si torni a dare la parola agli elettori”.

Foggia 30 marzo 2018