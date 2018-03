VOLANTI POLIZIA (01.02.2017) PH ENZO MAIZZI

Di:



Foggia, 30 marzo 2018. Gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, in seguito a una mirata attività di indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di tale L. L. classe 1976. All’atto del controllo, oltre al padre era presente anche il figlio minore L.L., il quale da attività di indagine svolta, risultava anch’egli coinvolto nell’attività di spaccio. La perquisizione aveva riscontro positivo, difatti venivano rinvenuti e sequestrati gr. 347,52 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e grammi 3.90 circa di marijuana, la somma di 250 .00 euro denaro provento dello spaccio, un bilancino di precisione e tutto il materiale richiesto per il confezionamento delle dosi. Assolte le formalità di rito L.L. è stato associato in carcere a disposizione dell’A.G. competente, mentre per il figlio minore L.L. cl. 2000 è stata disposta la permanenza in casa. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia, droga: arrestati padre e figlio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.