“Una giornata storica per Apricena: la circonvallazione si realizzerà”

Apricena, 30 marzo 2018. ”Cari amici, ho aspettato qualche giorno per darvi l’ufficializzazione. L’opera più importante degli ultimi 30 anni si realizzerà. LA CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST DI APRICENA SI FARA’. UFFICIALE!! Dopo 6 anni sono riuscito con tanta caparbietà, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale a raggiungere l’obiettivo più ambizioso di tutto il mandato. Centinaia di viaggi verso Foggia e Bari, ma ne è valsa la pena”. Lo dice in una nota il sindaco di Apricena, Antonio Potenza.

”Un progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, utile a tutta la città, una infrastruttura che insieme alla Piastra intermodale ferro/gomma che si realizzerà in zona industriale farà diventare Apricena uno dei poli produttivi più efficaci della Puglia. Un investimento a costo zero per il Comune, finanziato con fondi della Regione Puglia (progetto finanziato con delibera di Giunta Regionale n. 444 del 20 Marzo 2018), che ci proietta con più fiducia verso il futuro. Con questa importante infrastruttura ci avviciniamo ai mercati nazionali ed europei più

velocemente; un investimento che porterà molto lavoro per i nostri concittadini, sia per la realizzazione dell’opera stessa che per le future opportunità che nasceranno grazie ad essa. Una infrastruttura che le nostre imprese aspettavano da decenni che da oggi può dare uno slancio vitale alla nostra economia.

Desidero ringraziare a nome della città di Apricena il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano per il sostegno economico e per la sensibilità mostrata nei confronti del nostro territorio. Grazie di cuore Sig. Presidente!! Ringrazio inoltre i due assessori della Provincia di Foggia, Dott. Leo Di Gioia e Dott. Raffaele Piemontese che hanno monitorato e sollecitato fino all’approvazione definitiva in Giunta Regionale questo importante progetto. Credetemi, sono felicissimo, è sicuramente la notizia più bella da quando mi avete onorato di essere Sindaco della mia Città. Nelle prossime settimane sicuramente avremo modo di incontrarci pubblicamente per parlare ed illustrare nei dettagli l’importanza di questa opera. Grazie di cuore a tutti!! Grazie ancora per la fiducia che ci donate quotidianamente! Un sincero abbraccio, Antonio Potenza”.