Largo Teatro Vecchio, denuncia “Basta inciviltà e sporcizia”

Manfredonia, 30 marzo 2018. Nuove segnalazioni di inciviltà da Largo Teatro Vecchio a Manfredonia.

Manfredonia, 30 marzo 2018. Nella giornata di ieri, un lettore segnala di aver inviato una e-mail all’Ase SpA segnalando la presenza di cocci di bottiglia, bottiglie vuote e abbandonate, fazzoletti sporchi, bicchieri di plastica sporchi e tanta altra immondizia. Pur “stigmatizzando” l’inciviltà di chi ha sporcato, il lettore mette in evidenza che “nonostante le richieste di intervento per la pulizia, la stessa c’è stata solo stamani”. “Ma solo in parte, perchè sono rimasti i cocci di bottiglia, i fazzoletti sporchi. Hanno portato via solo le bottiglie integre”.

