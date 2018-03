Manfredonia, approvazione TARI: consiglio comunale stasera alle 23

Di:

Manfredonia, 30 marzo 2018. Torna il Consiglio comunale a Manfredonia, questa sera, alle ore 23.

Come da una nota del Comune di Manfredonia, il presidente del Consiglio comunale sipontino, Antonio Prencipe, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento del Consiglio, ha reso noto che il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per venerdì 30 marzo 2018, alle ore 23.00, e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno sabato 31 marzo 2018, alle ore 9.30, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1. Piano economico finanziario gestione rifiuti per l’anno 2018. Approvazione;

Approvazione tariffe TARI 2018.