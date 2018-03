Nell’uovo di Pasqua il Foggia trova i 3 punti (highlights)

Di:

Foggia, 30 marzo 2018. Tre punti sofferti ma conquistati con il cuore. Il Foggia torna a vincere allo Zaccheria, superando in rimonta la Pro Vercelli: accade tutto nel primo tempo, con le reti di Deli e Martinelli a rispondere al momentaneo vantaggio ospite firmato da Reginaldo.

Un 3-5-2 ormai divenuto consuetudine per mister Stroppa, con Guarna tra i pali e Martinelli che ritrova la maglia da titolare, sostituendo lo squalificato Loiacono, nel pacchetto arretrato, completato da Camporese e Tonucci. Folta linea mediana, con Kragl e Gerbo ad agire sulle fasce, mentre Deli, Agazzi e Greco giostrano nella zona centrale del campo; confermato, in avanti, il tandem composto da Mazzeo e Nicastro. Partenza difficile per il Foggia, che dopo 8’ è già sotto nel punteggio: Reginaldo riceve in area ed in girata batte Guarna calciando sul primo palo. I rossoneri, nonostante il gol subito a freddo, non si scompongono e continuano a macinare gioco, provando a farsi vedere dalle parti di Pigliacelli con un paio di traversoni che però non hanno buon esito. Al 22’ arriva il pari: azione solitaria sulla sinistra di Kragl, che vede e serve Deli, la cui conclusione a giro dal limite è precisissima e va ad insaccarsi nell’angolino alto, scatenando il delirio dello “Zaccheria”. Gli uomini di Stroppa, rinfrancati, impiegano solo pochi istanti per raddoppiare, con Martinelli che svetta su calcio d’angolo e devia il pallone alle spalle di Pigliacelli, trovando il 2-1. Sul finire della prima frazione i padroni di casa avrebbero anche l’occasione per trovare il tris, ma Pigliacelli si oppone sulla conclusione ravvicinata di Agazzi e salva tutto mettendo in angolo.

La ripresa vede entrambe le squadre partire con il freno a mano tirato, con ritmi bassi e poche opportunità. Al 63’ è la Pro Vercelli a sfiorare il gol su una ripartenza rapida, finalizzata in modo impreciso da Altobelli, che riceve in area e, tutto solo, mette a lato. Il Foggia gestisce il pallino del gioco, ma non riesce ad incidere in zona d’attacco. L’occasione migliore arriva dai piedi fatati di Oliver Kragl, che sugli sviluppi di un corner sfiora l’incrocio con un bel tiro-cross. Qualche minuto più tardi sono Mazzeo e Deli a provarci, ma l’imprecisione ferma le iniziative rossonere. Finale in apnea, ma quando il signor Guccini di Albano Laziale decreta la fine dell’incontro, il popolo rossonero può esultare: il Foggia torna al successo, battendo 2-1 la Pro Vercelli, e si lancia nel miglior modo possibile verso la sfida del giorno di Pasquetta, quando in terra dauna sbarcherà la capolista Empoli.

TABELLINO

FOGGIA: (3-5-2) Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Gerbo, Agazzi, Greco (dal 60’ Agnelli), Deli (dall’87’ Zambelli), Kragl; Nicastro, Mazzeo (dal 75’ Duhamel). A disp.: Noppert, Figliomeni, Fedato, Beretta, Rubin, Floriano, Ramè, Scaglia, Calabresi. All.: Stroppa.

PRO VERCELLI: (3-5-2) Pigliacelli; Gozzi, Bergamelli, Alcibiade; Berra, Paghera (dal 54’ Vives), Pugliese (dal 62’ Germano), Altobelli (dal 77’ Morra), Mammarella; Rovini, Reginaldo. A disp.: Gilardi, Marcone, Castiglia, Bifulco, Ghiglione, Gatto, Ivan, Da Silva, Jidayi. All.: Grassadonia.

Arbitro: sig. Francesco Guccini di Albano Laziale.

Assistenti arbitrali: Paolo Formato di Benevento e Francesco Fiore di Barletta.

4^ufficiale: sig. Ivan Pezzuto di Lecce.

MARCATORI: 8’ Reginaldo (P), 22’ Deli (F), 27’ Martinelli (F).

AMMONITI: Agazzi (F); Paghera, Germano, Vives (P). – ANGOLI: 6-2 per il Foggia. – RECUPERI: 0’ p.t.; 5’ s.t..

Area Comunicazione Foggia Calcio