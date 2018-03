Querela Amiu, Mainiero non si ferma “Abbiamo studiato i documenti”

Di:

Foggia, 30 marzo 2018. ”Non esiste un partito dell’aumento dei tributi e un partito della diminuzione, esistono consiglieri che hanno studiato i documenti e evidenziato dubbi per il bene della Città e consiglieri che hanno scelto di non disturbare il manovratore”. Così in una nota stampa il consigliere comunale di Foggia, Giuseppe Mainiero.

Le dichiarazioni seguono la nota dell’AMIU nella quale l’azienda ha preannuncianto una querela contro ”i Consiglieri Comunali che, nel corso delle sedute del Consiglio comunale della città di Foggia del 26 e del 27 marzo scorso, hanno adombrato profili di ‘illegittimità contabile’ ed ‘espedienti contabili e previdenziali’ da parte della stessa AMIU Puglia per sottrarre milioni di euro ai cittadini foggiani”.

“Con la Deliberazione dell’ufficio di presidenza dell’ATO Provincia di Foggia n.01 del 3 settembre 2013 è stata determinata la tariffa di smaltimento rifiuti da applicare a soggetti priva per il trattamento di biostabilizzazione”, dice Mainiero. “Tariffa quantificata in € 48.70, determinata dividendo i costi di gestione dell’impianto di biostabilizazione di proprietà del Comune di Foggia quantificati in circa € 3.2 milioni annui ed il quantitativo di rifiuti trattati pari a tonnellate 68 mila circa. Peccato che dal giugno del 2015 il quantitativo di rifiuti sottoposti al trattamento di biostabilizzazione sia incrementato, passando dalle circa 186 tonnellate al giorno riferibili alla Citta di Foggia ad oltre 450 tonnellate complessive”.

“Nonostante l’incremento esponenziale del quantitativo di rifiuti trattati nell’impianto, passato da 68 mila tonnellate annue a oltre 168 mila, almeno fino al 2017 a nessuno è venuto in mente di adeguare la tariffa che andava ricondotta all’esatta misura, ridotta del 30% circa, cosa che è avvenuta solo successivamente. Questo aspetto avrebbe consentito ai Comuni diversi da quello di Foggia che hanno conferito nel nostro impianto, oltre che alle 39 imprese private, di conseguire un notevole risparmio”.

“In pratica nel biostabilizzatore di proprietà del Comune di Foggia, il cui costo di funzionamento è sostenuto dai foggiani attraverso il pagamento della TARI (€ 3.2 milioni all’anno di cui 1 milione circa per il costo delle oltre 30 unità impiegate), vengono trattate oltre 260 tonnellate al giorno di rifiuti non prodotti dai cittadini foggiani, ma dai comuni della BAT e della provincia di Foggia, oltre a 39 società private che versavano fino al 2017 ad AMIU PUGLIA SPA 48.70 euro a tonnellata oltre ad € 17.12€ per tonnellata che AMIU riversava al Comune di Foggia a titolo di ammortamento dell’impianto. Il punto è che AMIU ha riscosso complessivamente dalle 39 società private, dai comuni della BAT e della Provincia di Foggia, almeno per gli anni 2015, 2016 e 2017, oltre 10 milioni di euro attraverso l’utilizzo di un impianto di proprietà del Comune di Foggia impiegando tra l’altro personale e mezzi pagati dai foggiani attraverso la TARI”.

“Un sistema semplice di produrre utili per AMIU SPA, dirottati però al Comune di Bari, che detiene l’80% delle azioni, che quest’anno ha potuto incassare 4 milioni di euro di dividendo. Si socializzano i costi sui contribuenti foggiani e si privatizzano gli utili a favore dei baresi. Risorse, quelle rivenienti dalla gestione dell’impianto di biostabilizzione di proprietà del Comune di Foggia, ascrivibili in grossa parte al Comune stesso, e che la pregiudiziale votata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale il 26 marzo scorso voleva imputare alla riduzione della TARI, che quest’anno, secondo il Piano Finanziario predisposto da AMIU, vedrà aumentare le tariffe di ulteriori 500 mila euro a carico dei cittadini foggiani”.

“Se AMIU SPA pensa che attraverso una querela si possano sottacere i profili di illegittimità che hanno caratterizzato il suo operato si illude, precisa Mainiero, una società partecipata dal Comune di Foggia che pensa di poter querelare l’Organo che rappresenta la proprietà della società e la Città di Foggia. La nota con cui il presidente di AMIU SPA preannuncia una querela alla maggioranza dei Consiglieri Comunali, evita scientificamente, senza tra l’altro entrare, di contestare o confutare il merito dei rilievi evidenziati, e dimostra il crepuscolo dell’amministrazione Landella, ormai priva di qualsiasi orizzonte politico, che cerca di trincerarsi dietro le dimissioni perché incapace di difendere gli interessi della città”.

“Alle dimissioni di Landella dovrebbero seguire quelle dei componenti del CdA di AMIU SPA, nominati dal sindaco dimissionario, i quali oltre non accorgersi di nulla, non hanno avuto nemmeno la sensibilità politica di rapportarsi all’Organo di indirizzo, che con quella pregiudiziale ha difeso gli interessi dei cittadini foggiani che hanno già dovuto pagare a caro prezzo il fallimento della società AMICA SPA, acquisita illegittimamente e senza scucire un quattrino da AMIU SPA, ma questo è un altro capitolo che apriremo nel prossimo futuro”.