“The voice of Italy”, c’è talento originario di Manfredonia (VIDEO)

Manfredonia, 30 marzo 2018. Ieri sera, il giovane cantante ligure di origine di Manfredonia , Michelangelo Falcone, ha partecipato al programma “The voice of Italy”, condotto dal simpatico Costantino della Gherardesca su Rai2.

Michelangelo si è esibito davanti ai giudici Albano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia intenti alla ricerca delle voci più talentose d’Italia.

La nostra giovane promessa, diciott’anni a giugno, ha sfidato altri concorrenti, provenienti da tutt’Italia, nelle “blind audition” le ormai iconiche “audizioni al buio”che si svolgono in uno studio televisivo tutto rinnovato.

In questa fase si affrontano 100 partecipanti che cercano di convincere i quattro coach, ma solo 48 di loro, 12 per team, arriveranno ai “knock out”.

Il nostro grintoso spezzino si è presentato con piglio deciso, ha cantato “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini e ha conquistato ben tre dei 4 giudici; tutti, J-Ax compreso (unico a non girarsi), si sono espressi con giudizi molto positivi.

Il giovane cantante ha avuto così la possibilità di scegliere fra tre team a disposizione preferendo, per stile e affinità musicale, la squadra capitanata da Francesco Renga.

Per chi già conosce Michelangelo e lo segue sui social o ha avuto modo di apprezzarlo nelle tante manifestazioni a cui ha presenziato non sarà difficile accompagnarlo in questa nuova sfida; per tutti l’appuntamento è rimandato alla prossima esibizione quando sfiderà ai “knock out” quattro concorrenti del suo stesso team per ottenere l’unico posto in palio utile per proseguire l’avventura.

Non ci resta che incitarlo e sostenerlo! (Testo a cura di Orazio Falcone)

Ecco il link per sostenerlo



L’INTERVISTA RILASCIATA A STATOQUOTIDIANO NEL 2015