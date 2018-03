Turismo Verde stima oltre 320 mila presenze per le festività

Di:

Le ultime settimane di pioggia e freddo hanno costretto le famiglie in casa, ora per loro c’è voglia di aria aperta e natura, in molti hanno programmato la vacanza in agriturismo: le strutture rurali sono pronte a ospitare più di 320 mila clienti. La stima è di Turismo Verde, l’associazione della Cia-Agricoltori Italiani per l’agriturismo.

C’era molta preoccupazione -spiega Turismo Verde- per il basso numero di prenotazioni registrato fino ai primi di marzo, negli ultimi giorni però è partita la corsa a bloccare le camere, praticamente esaurite quelle da tre letti in su. Cresce la richiesta dell’ospitalità per nuclei con animali domestici al seguito, cani e gatti.

La nuova dinamica last minute -stimano Turismo Verde e Cia- dovrebbe far segnare, a consuntivo, un 5% di presenze in più rispetto a Pasqua e Pasquetta 2017.

Il relax della campagna, unito ai prezzi contenuti e alle tradizioni enogastronomiche del territorio, premieranno, quindi, le strutture ricettive verdi per le feste alle porte. Soprattutto se il meteo segnerà sole, le buone performance delle aziende agrituristiche dovrebbero trainare l’incremento anche del ramo ristorazione: gli ospiti attesi in campagna sono per la maggior parte buongustai. Così Turismo Verde, annunciando che tra domenica 1 e lunedì 2 aprile saranno tantissimi gli italiani che si recheranno a pranzo negli agriturismi o che approfitteranno delle aree attrezzate per pic-nic comprando in azienda vari prodotti tipici, tra conserve, formaggi, salumi e vino.

Piatti del territorio e della tradizione protagonisti delle tavole anche per chi passerà la Pasqua a casa. Saranno circa il 60% degli italiani a trascorrere le feste tra le mura domestiche con parenti e amici. A trionfare pastiera, torta pasqualina, agnello, uova, formaggio e salumi per una spesa alimentare stimata intorno al miliardo di euro.