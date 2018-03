Vieste, omicidio Di Mauro: Cassazione conferma pena per 41enne

Di:

Bari, 30 marzo 2018. ”Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all’imputato, ha considerato l’incensuratezza ed il contesto in cui è stata posta in essere l’azione (anche se, a causa della sproporzione manifesta non poteva riconoscersi una provocazione): tuttavia vi è stato un richiamo alle gravità delle modalità commissive, che non poteva far riconoscere la massima estensione della circostanze così riconosciute”.

La decisione della Corte di Cassazione

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma (Penale, ord. sezione 7 – Presidente: Bonito Francesco Maria Silvio) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Riccardo Bramante, classe 1977 di Vieste, contro una sentenza del gennaio 2017 della Corte d’appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Foggia del febbraio, aveva ridotto la pena inflitta all’uomo per “omicidio ed altro”, “riconoscendo al medesimo le circostanze attenuanti generiche”.

“La pena era stata rideterminata in 14 anni di reclusione”.

L’arresto

Da raccolta dati, l’uomo era stato arrestato nell’ottobre del 2014 , dai Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, ” poiché gravemente indiziato di aver ucciso con un fucile da caccia Antonio Di Mauro, 39 anni di Vieste, e di averne occultato il cadavere, gettandolo in mare aperto”.

Il ricorso

Contro la sentenza l’interessato ha proposto ricorso attraverso il proprio legale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, l’interessato ha sostenuto che “vi era stata una rinunzia ai motivi di appello insistendo soltanto sul trattamento sanzionatorio, che però si era rivelato ancora eccessivo, giacchè le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute nella massima estensione e la valutazione della personalità dell’imputato avrebbe dovuto condurre ad una sanzione più equilibrata, sia per il contesto di azione che per l’incensuratezza ed il contegno processuale ispirato a chiara resipiscenza“.

