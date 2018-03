Motovedetta Guardia Costiera (st - archivio)

Vieste, 30 marzo 2018. Nella giornata di ieri, alle ore 18 circa, è pervenuta nella Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste una richiesta di soccorso da parte di una nave passeggeri, con bandiera panamense, in transito nelle acque frontiste al nostro territorio. L’emergenza riguardava un passeggero che accusava una tromboflebite profonda alla gamba sinistra mentre la nave era a circa 15 miglia nautiche a Est di Vieste. La dipendente motovedetta CP 880 rapidamente raggiungeva la nave effettuando il trasbordo del malcapitato per essere condotto in porto e consegnato al personale del 118 del locale Pronto Soccorso.

Dopo le cure del caso, considerato che non vi sono state ulteriori complicanze, il paziente veniva dimesso. Vieste. Soccorsa una persona a bordo di una nave passeggeri ultima modifica: da

