Angelo Riccardi si dimette dalla carica di Sindaco di Manfredonia

Di:

Il Sindaco Angelo Riccardi ha protocollato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco della Città di Manfredonia in quanto, come dichiara lo stesso, ha constatato “l’assenza di una maggioranza politica qualificata che sostenga l’azione di governo”.

“Chiedo per questo pomeriggio un atto di responsabilità al Consiglio e mi rivolgo ai Consiglieri di maggioranza e di opposizione, in modo che vengano approvati provvedimenti della massima importanza e di interesse comune a tutta la cittadinanza, per poi consentire alla Giunta di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2019 e rimettere nelle mani degli elettori il destino della nostra comunità”, si legge nella missiva indirizzata al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio Comunale.

“Manfredonia ha bisogno di una maggioranza compatta– spiega Riccardi –, di una squadra che lavori a tempo pieno per la città”.

“Amo Manfredonia. L’ho sempre amata e continuerò ad amarla, ma senza una maggioranza politica qualificata è come guidare una nave senza timone”, afferma il sindaco con acuta lucidità ed un po’ di rammarico e quindi continua: “Il mio impegno per Manfredonia non terminerà con la fine di questa esperienza amministrativa, ma continuerà in altri modi e dando sempre il massimo. Nei prossimi giorni illustrerò il lavoro di questi anni, ma anche le condizioni in cui sono stato costretto ad operare”.

“Il commissario– conclude – avrà il compito di traghettare il Comune verso nuove elezioni, ma prima è necessario compiere atti propedeutici per evitare di compromettere il piano di riequilibrio pluriennale appena approvato dal Consiglio e scongiurare ricadute finanziarie sull’Ente. È per questo che chiedo a tutti i Consiglieri Comunali un atto di responsabilità e soprattutto di rispetto per Manfredonia oggi in Consiglio”.