“Il dado è tratto (alea iacta est)”

Di:

“Il banco è saltato! Ennesima fuga di questa maggioranza di centro sinistra che ormai fa tutto il contrario di quello che dice, portando la cittadinanza in un baratro di debiti impensabili. Sono stati eliminati i maggiori servizi al cittadino, aumenti spropositati nei confronti delle attività commerciali fino al 300%. Tutto ormai è irrecuperabile e “Loro” oggi che fanno in consiglio comunale? Non si presentano e disertano. E’ tempo di svoltare, mandiamo a casa questa amministrazione!!

Cari Sipontini tenete bene in mente il trattamento a voi riservato.

I primi effetti del piano rientrano fatto di lacrime e sangue, sta producendo i suo devastanti effetti sulla città.

Non dimenticarlo da qui a breve”.

Cristiano Romani

Capogruppo FI