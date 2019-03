“Manfredonia: quale futuro?”

Di:

Quale futuro per una città cementificata in modo scriteriato, esposta all’inciuria e beffata dalla sorte, dove impera l’arbitrio e l’abusivismo che degrada un territorio martoriato e svenduto. Una città succube dell’assistenzialismo clientelismo, nepotismo e servilismo; necrosi che altera, con scarsa possibilità di recupero, la stragrande maggioranza delle funzioni vitali della nostra società.

Degenerazione creata dalla tracotanza, supponenza, inettitudine e mediocrità che inducono alla connivenza che, a sua volta, abiura il senso civico e alimenta paure, indifferenza e degrado sociale, morale e ambientale.

Quale futuro per una società rassegnata, prona, assopita e avvilita, dove il diritto diventa merce di scambio e le uniche reazioni alle degenerazioni, sono le lamentele quotidiane che si ripetono e si moltiplicano nei bar, al mercatino e per il corso durante lo struscio. Lamentele liberatorie di stati emotivi e opprimenti che, ascoltate in modo passivo, rendono assonnanti, di cattivo umore, provocano iperacusia e danneggiano anche aree del cervello.

In una città dove impera la politica della mercificazione del diritto e discrezionalità del dovere diventa difficile perfino individuare cittadini che, bandendo alle ciance, siano disposti a rimboccarsi le maniche ”pagando un prezzo”.

“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando c’è da rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare”; “Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.” (Giovanni Falcone).

Qualsiasi azione politica, mirante a sodisfare e/o salvaguardare privilegi e interessi propri, di bottega e di lobbies, offende la memoria e rende vano il sacrificio di coloro che il “prezzo” l’hanno pagato con la vita per difendere le istituzioni che dovrebbero garantire diritti, doveri, legalità e giustizia sociale.

Pino delle Noci