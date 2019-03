Quarato presenta la sua lista: “Ci interessa incontrare i quartieri”

Di:

“Non dico che siamo una lista ma una squadra compatta”. Giovanni Quarato, il candidato sindaco del M5s, presenta i 32 candidati al Comune di Foggia e tira un sospiro di sollievo. Una certa lungaggine nella definizione del designato dallo staff nazionale ha fatto perdere un po’ di tempo. Ma lui non si preoccupa, “tutto è bene quel che finisce bene”. Una frase di rito per dire che, tra quanti avevano pensato di partecipare al voto di maggio con il candidato sindaco (poi escluso) Francesco Bacchelli, non è stato recuperato nessuno, nemmeno lo stesso Bacchelli. “Ognuno va per conto suo”, dice Quarato.

Barone: “Abbiamo contro tante liste”

Ricominciano da dove erano partiti: meetup “Singer” del M5s, il luogo in cui Quarato è stato eletto con l’appoggio di tutti i parlamentari e rappresentati della Capitanata in Regione. Stamattina c’erano alcuni di loro, la schiera completa dei candidati, entusiasti di questa nuova esperienza come, d’altra parte, della “strada in salita”. Sì perché, “siamo da soli contro sette-otto liste, perché non abbiamo interessi a portare chicchessia in Comune, vogliamo farla finita con la politica nefasta e familista di questi anni che ognuno di noi ha vissuto sulla propria pelle, vogliamo arrivare in comune e rivoluzionarlo, portare fuori le carte, far tornare questa città ai fasti che si merita”. Parole di Rosa Barone, consigliere regionale.

Lovecchio: “Il programma scritto si farà”

Il parlamentare Giorgio Lovecchio ha commentato alcuni avvicendamenti registrati nelle schiere dei politici in prossimità delle comunali: “Abbiamo visto gente lasciare un partito ed andare in un altro per cercare di mantenere un posto. Noi abbiamo scelto candidati liberi, con il certificato penale pulito in una città che soffre la criminalità”. L’ingegnere candidato sindaco ha comunicato che, con il nucleo di Monte S. Angelo, terranno un incontro nei prossimi giorni per esprime “solidarietà e vicinanza” dopo l’episodio del portone del Comune incendiato ed altri fatti simili. “Il M5s non solo a Foggia ma in tutta la provincia”, ha chiosato Quarato.

“Il nostro obiettivo- ha continuato Lovecchio- è dare forma al cambiamento come l’abbiamo visto il 4 marzo. E quello che scriviamo in campagna elettorale si farà, non come dicono tutti gli altri, cose che stanno in programma ma non si realizzano”. La percentuale ottenuta a Foggia dal M5s il 4 marzo del 2018 è stata del 43-44%.

“Sottosegretari a Foggia in campagna elettorale”

A proposito di campagna elettorale, la loro sarà “low cost”. “Non abbiamo grandi capitali- ha detto Quarato- avete visto quanti manifesti elettorali sono già stati affissi. Non ci interessa l’impersonale ma incontrare la gente”. In agenda incontri nei prossimi giorni al quartiere Cep e alla Macchia Gialla per sondare le richieste dei cittadini, poi altri banchetti in piazza Giordano. La linea è quella di capire il territorio e fare in modo che la sicurezza derivi, anche, da un’ assunzione di responsabilità e coinvolgimento da parte dei cittadini. “Cercheremo di sensibilizzare sul tema, la sicurezza non si fa solo con la repressione”. Incontri con sottosegretari di governo a Foggia sono stati dati come probabili da Quarato: dal Mise per parlare di alimentazione e ambiente, con la possibilità che arrivino i ministri Di Maio o Toninelli.

Nella lista ci sono imprenditori, ambientalisti, rappresentanti del volontariato, giovani, pensionati, studenti. “Dal 2014 al 2018 abbiamo perso 5 mila residenti a Foggia, la gente va via e dobbiamo fare in modo che ritorni per dare un futuro ai giovani e alla città. Noi ci crediamo”. Quest’ultima frase è anche il motto lanciato durante le foto scattate alla lista, anzi, “alla squadra”, durante la conferenza stampa.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 30 marzo 2019

Nominativi di tutti i candidati consiglieri

Fabrizio Baia, 27 anni, imprenditore, si occupa di tecnologie e startup. Collaboratore parlamentare. Attivista in prima linea.

Marianna Barasso, 68 anni, impiegata Pubblica Amministrazione del Comune di Foggia, ora in pensione. Laureata in scienze della formazione, nel 1974 è stata una dei fondatori del primo consultorio della città.

Carmela Battiante, 49 anni, docente di psicologia e pedagogia musicale presso il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, direttore di coro e orchestra, pianista e compositrice. Ha creato, inoltre, il primo centro nel Sud Italia di Musicoterapia orchestrale, nel quale ho istituito un’orchestra classica formata da ragazzi diversamente abili.

Luana Concilio, 30 anni, biologa nutrizionista.

Daniela d’Amato, 52 anni, commerciante, ex presidente per dieci anni dell’associazione online”Madonna dei sette veli” che si occupava dell’accoglienza dei bambini orfani di Chernobyl presso famiglie foggiano.

Nino d’Andrea, 69 anni, ex manager della grande distribuzione, attualmente in pensione.

Mario Dal Maso, 53 anni, bancario. Laureato in giurisprudenza, per lui il senso civico e il miglioramento dei servizi per la collettività sono la priorità per dare una speranza alla nostra città.

Antonio Demaio, 27 anni, ingegnere civile specializzato nel settore trasporti.

Guido Di Paolo, 36 anni, avvocato, appassionato di regia e diritti sociali.

Giuseppe Esposto, 31 anni, impiegato e commerciante. Formazione tecnica industriale, con occhio sempre attento e sensibile alle questioni ambientali. Lavora in Alenia Finmeccanica e gestisce un Pub.

Giuseppe Fatigato, 47 anni, imprenditore.

Antonio Fischetti 56 anni, informatico, segretario Club Alpino Italiano

Walter Carlo Alberto Silvio Frattarolo, 68 anni, pensionato, matematico e già docente di matematica all’università, scuole superiori e medie.

Laura Maggi, 60 anni, docente di scuola secondaria superiore.

Stella Mancini, 47 anni, assistente di sala operatoria per ortopedia e traumatologia.

Giovanni Marseglia, 49 anni, avvocato.

Gabriella Martino, 43 anni, infermiera. Lavora presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dal 2003 e ora presta servizio nell’area emergenza-urgenza.

Grazia Meola, 50 anni, scrittrice. Ha conseguito il magistero in scienze religiose.