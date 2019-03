Riccardi cita Dalla su facebook “Io vado via, io vado via..”

Di:

“Io vado via, io vado via, io vado via

dove c’è ancora un posto per pensare

due o tre persone e metterci insieme

dove anche senza star bene

ridendo, piangendo, parlando

si può ricominciare…”

Post stamani del sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, riprendendo la strofa finale della canzone “Ciao a te” di Lucio Dalla.

Le parole postate seguono il rinvio ieri della seduta di Consiglio Comunale, a causa dell’assenza in aula dell’intera maggioranza. Per la cronaca: il Consiglio è stato rinviato a oggi, sabato 30 marzo, sempre alle ore 17, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico in seconda convocazione.

Come da nota stampa del Comune, l’avviso di convocazione prevede i seguenti ordini del giorno:

1. Piano Economico Finanziario gestione rifiuti urbani per l’anno 2019. Approvazione.

2. Approvazione tariffe TARI anno 2019.