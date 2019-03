In ricordo di Franco Mancini

Di:

Foggia – E’ STATO UNO dei miti del Foggia di Zeman, di certo il più grande tra i portieri rossoneri. L’Higuita materano adottato dallo Zaccheria, l’idolo della Curva Sud, l’estremo difensore della serie A. Franco Mancini era un figlio di Foggia. E’ morto colpito improvvisamente il pomeriggio del 30 marzo 2012. Appena 43 anni. Sorprendente fino alla fine, Franco: uscito dalla vita come dall’area di rigore, all’arma bianca.

A trovarlo agonizzante, nella sua casa di Pescara (per la squadra di Zeman, era preparatore dei portieri della formazione biancazzurra), Chiara, sua dolce moglie manfredoniana. Pare che a stroncarlo sia stato un infarto, il cuore martellante come la batteria, lo strumento che amava suonare in un gruppo reggae.

Franco Mancini ha militato nel Foggia per tre stagioni. Con la casacca rossonera effettua la scalata dalla Serie C1 alla Serie A, disputando complessivamente nove stagioni di cui quattro in Serie A nel 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 e 1994-1995.

Nel 1995 aveva giocato con il Foggia due gare in Serie B prima di essere dato in prestito alla Lazio (visti gli infortuni di Luca Marchegiani e di Fernando Orsi) con cui colleziona 6 presenze nel campionato 1995-96; rientra a Foggia l’anno successivo dove disputa la sua ultima stagione da rossonero nel campionato di Serie B 1996-1997. Successivamente trova un posto da titolare nel Bari per le stagioni 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000, nella quale è vicecapitano e la squadra pugliese compie ottime prestazioni trovando vittorie importanti come con l’Inter sia al San Nicola che a San Siro.

A ottobre del 2000 passa al Napoli col quale troverà un anno difficile, la squadra retrocederà nonostante la vittoria all’ultima giornata contro la Fiorentina al Franchi. Sotto la guida di Luigi De Canio difende i pali partenopei nell’anno 2001-02 giocando tutte le 38 partite.

Il portiere materano l’anno seguente andrà a vestire la maglia del Pisa in Serie C1 dall’anno 2003-04 fino al gennaio 2005, così poi per trasferirsi alla Sambenedettese, per la quale giocherà i playoff terminati con l’eliminazione subita dal Napoli Soccer. Nella stagione 2007-2008 passa titolare al Martina in Serie C1, con cui rescinde il contratto nel mese di gennaio 2008, e al termine della stagione passa alla Fortis Trani club di Promozione Pugliese con ambizioni di promozione in Eccellenza. L’avventura però termina nel mese di dicembre per problemi personali che costringono il portiere al definitivo ritiro dal calcio giocato.

Dal 2009 è stato allenatore in seconda e allenatore portieri del Manfredonia in Seconda Divisione. Nella stagione 2010-2011 è stato l’allenatore dei portieri nel Foggia, nello staff di Zdenek Zeman. Dal giugno 2011 ricopriva l’incarico di allenatore dei portieri nel Pescara.

