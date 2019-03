S.Giovanni Rotondo: sotto i riflettori l’autonomia regionale

Di:

Sotto i riflettori il tema dell’Autonomia regionale, a Sa Giovanni Rotondo. Se ne discuterà, come recita la significativa locandina diffusa in ogni dove e mezzo, in un apposito incontro-dibattito in programma il primo aprile, alle ore 18.00 presso la Sala ex-Ospedaletto di Via Santa Maria De Mattias. A promuovere lo stesso, ironicamente sotto intitolato: “Cittadini di serie ‘A’ e Cittadini di serie ‘B’, come cambiano i diritti tra Nord e Sud”ci ha pensato la locale sezione dell’Anpi. Tanto allo scopo di far conoscere anche al pubblico della periferia un argomento assai importante sul piano della ricaduta economica e sociale.

Per di più la richiesta, fatta propria da alcune regioni ricche, come la Lombardia, il Veneto ( e ciò a seguito di apposito referendum) viene portata avanti in modo ‘silenzioso’ dal governo in carica.

Per la verità la Puglia da subito ha dimostrato di non essere seconda a nessuno in tema di approfondimento. A commentare per primo l’anzidetta proposta di marca nettamente ‘nordista’ è stato proprio Gianfranco Viesti, docente universitario ed economista di prim’ordine nel panorama nazionale, che ha elencato ad uno ad uno i pericoli cui potrebbero andare incontro le regioni del Sud, rinverdendo così la nota e non ancora risolta del tutto “questione meridionale”.

Dopo i saluti e gli accenni introduttivi di Michele Del Sordo, saliranno in cattedra per dire la loro: Alba Siena, professoressa iscritta al sodalizio promotore; Michele Galante, già deputato del Parlamento Italiano, in veste di Presidente dell’Anpi Provinciale; Nicola Colaianni, magistrato e docente universitario. “Tale proposta – hanno affermato gli organizzatori – , seppure prevista dalla Costituzione (articolo 116), non solo non favorisce il Meridione, ma accresce le diseguaglianze e povertà tra le due parti dello Stivale e appesantisce nel contempo il bilancio nazionale di ben 32 miliardi in più”. Costo, quest’ultimo, che – secondo il dire di molti ricadrà esclusivamente sulle spalle della collettività, facendo aumentare a dismisura il nostro debito pubblico.

A cura di Antonio Del Vecchio,

30 marzo 2019