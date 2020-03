“Belle le sirene ma non mi sento un eroe, preferirei più tutele per i medici”

Bene, nonostante tutto non mi lamento, operiamo solo per le urgenze, il resto è rimandato.

(Maria Nobili, primario di chirurgia pediatrica ospedaliera presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, in questi giorni è alle prese con i genitori dei bambini che passano dal triage prima di arrivare nel reparto, ma anche con le loro paure).

Sì la gente è spaventata in generale, in particolare i genitori dei bambini, alcuni sono tranquilli, capiscono il problema, altri insistono, ci chiedono quando potranno operarsi i loro figli.Poi comunque devono passare per il triage, devono fare dei controlli, poi al Pronto Soccorso e non tutti si fidano di questo iter. Il virus ha sconvolto le famiglie, dico dal punto di vista dell’ospedale e dei bambini in chirurgia pediatrica. Abbiamo norme igieniche da rispettare in questa emergenza oltre quello che è la normalità di un reparto, non si può avere il cambio di genitori nell’assistenza ai bambini nella stanza, soltanto uno di loro può restare.

Sono spaventati solo i genitori o anche i medici da questo virus? Il clima è di paura perché noi abbiamo solo guanti e mascherina chirurgica nel nostro reparto, niente più di questo, i tamponi sono solo per i sintomatici e per il personale sanitario.

Possiamo spiegare cosa prova un medico che lavora in ospedale, con i reparti Covid a due passi? A livello personale questa pandemia l’ho subita e non ho paura, faccio uno sforzo mentale e di pensiero perché sono il primario, sono il comandante che guida la barca.

L’ha subita perché coinvolge più direttamente chi lavora nel reparto Covid? Noi siamo stati spostati in neuropsichiatria infantile, nella palazzina di fronte dove c’è la maternità. E’ chiaro che ci si sente sempre ospiti nonostante l’accoglienza, l’organizzazione, l’assistenza ai pazienti che continua come sempre, nonostante abbiamo le nostre stanze, ci sentiamo degli sfollati.

Una strada vi divide dall’altra palazzina. Certo dal punto di vista epidemiologico è stata una buona scelta, la nostra sala operatoria, che avevamo in comune con chirurgia toracica, è diventata sala intensiva Covid.

Il personale sanitario è protetto? Alcune categorie sono protette, noi non credo, tutti gli operatori devono fare il tampone e devono ripeterlo nel tempo.

Come pensate di proporre questa scelta? Con una raccolta di firme di cui si discute nei gruppi di noi medici. Il fatto è che si focalizza tutto sull’arrivo dei respiratori ma se non c’è chi li usa, chi muove queste macchine di cosa parliamo. L’unica nota positiva è che ieri le sirene delle forze dell’ordine ci hanno fatto quel tributo.

Lei è scesa davanti ai cancelli con la mascherina? No, è stata una bella cosa, che fa sempre piacere, ma ho guardato dalla finestra. Io non sono e non mi sento un eroe, vorrei qualche tributo in meno e qualche protezione in più. A questa devozione verso i medici in questo periodo non credo, sarò cinica, ma poi i pazienti sono pronti a denunciarti.

E’ successo a Foggia? Da noi no, ma i colleghi del nord mi dicono che pazienti e i loro parenti hanno intrapreso una class action in qualche caso, la mentalità è sempre quella che si dimentica chi ha dato.

Le risulta che il reparto Covid sia ben organizzato? Sì, e c’è un’attenzione al paziente sul modello della Lombardia.

Lei crede, orientativamente, nel fatto che le malattie pregresse favoriscano il contagio? Il fatto è che alcuni non rispondono ai farmaci, so di due fidanzati in cui uno ha contagiato l’altro, lui sta bene ma la fidanzata molto male, la risposta è individuale. La cosa che spaventa sono gli asintomatici, tutti ci dobbiamo sentire dei potenziali “infettanti”, come dicono gli esperti. Io sto in ospedale e mi chiedo se non sia un untore in quel momento, la mia paura sono gli asintomatici.

Il problema è stato sollevato dai sindacati. Se ne sono occupati di più i sindacati dei paramedici che quelli dei medici.

Crede che la nostra sanità regionale avrebbe potuto prepararsi meglio per questa evenienza? La sanità è molto migliorata ultimamente, sono stati fatti concorsi. Hanno assunto medici ed infermieri in tutta Italia, meno male. Certo con il senno di poi si poteva guardare meglio a ciò che è successo a Codogno per non mandare gente allo sbaraglio. Pneumologi, anestesisti rianimatori (soprattutto), infettivologi, sono loro le figure prevalenti di medici in questo momento, noi siamo la “forchetta” del brodo, siamo impegnati nel nostro reparto.

Ma perché non è scesa in strada quando ha sentito le sirene delle forze dell’ordine per il tributo? Mah, io mi sono un po’ chiusa in questo periodo, anche l’Ordine dei medici ci ha chiesto dei video per la campagna del “Resto a casa” ma non ho voluto partecipare. Credo che se un cretino vuole uscire di casa non ascolta quello che io gli dico, la mia è una denuncia diversa, che si diano da fare.