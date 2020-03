Centro ricerca Eief “Azzeramento contagi? Le previsioni regione per regione”

Covid-19: in un testo odierno de Il Corriere della Sera, si evidenzia che “L’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente“, ha avviato in questi giorni un lavoro di ricerca con “l’intento” di “formulare le prime proiezioni attendibili sulla data alla quale l’Italia arriverà alla frontiera di quota zero nei nuovi contagi registrati”.