Coronavirus. Antonio, 118 “Chiedo ai Cittadini di non chiamare per finti sintomi”

Riceviamo e pubblichiamo la missiva del collega Antonio Tampone, 32 anni, Infermiere del Servizio 118 a Cerignola (FG) ed iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia. Il suo è un accorato appello alla popolazione dauna e pugliese a non abusare della serietà e della professionalità degli operatori dell’emergenza-urgenza. Far finta che si sta male per ottenere un tampone lede gravemente alla salute di chi sta poi male sul serio. Ecco la sua dura lettera, ormai di dominio pubblico.

Egr. Direttore, mi chiamo Antonio Tampone, sono un infermiere lavoro sulle ambulanze del 118 ormai da anni, ne abbiamo viste tante di situazioni tragiche e drammatiche, ma ciò che si sta affrontando con I’avvento del CoVid-19 6 qualcosa da far venire i brividi. Attualmente i casi stanno aumentando, stiamo andando incontro al picco dei casi che era stato previsto nelle prossime settimane. Ahimè aumenterà sicuramente, in quanto, nonostante le restrizioni e i divieti imposti dallo Stato, molta gente continua ad andarsene in giro a passeggio come se nulla fosse, credendosi immuni (?) o addirittura furbi da poter aggirare lo Stato o il virus stesso!

fonte, articolo integrale www.assocarenews.it