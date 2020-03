Covid19, Piazzolla riorganizza assistenza ospedaliera ASL Foggia (I)

. “Obiettivo principale della riorganizzazione – spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – è concentrare, il più possibile, le risorse disponibili nell’ambito della rete che si occupa del governo e della sorveglianza domiciliare attiva delle persone inisolamento. Primo passo, in tal senso, è l’integrazione dell’assistenza ospedaliera con tutte le attività sanitarie territoriali quali il Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale 118, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e l’Assistenza distrettuale residenziale e domiciliare.

Oggi, concentrare significa ottimizzare l’offerta ospedaliera definendo, sia pure

transitoriamente, il ruolo di ciascun ospedale all’interno della rete provinciale in modo da

allineare l’offerta alla fase emergenziale e alle direttive della Regione Puglia. Questo, per evitare il più possibile l’esposizione dei pazienti e degli operatori a rischi individuali legati ai contatti ravvicinati e potenzialmente a rischio infettivo e ridurre, di conseguenza, le criticità legate agli eventi di contagio all’interno delle strutture ospedaliere”.

Molteplici le misure adottate.

Attività garantite

➢ in ogni presidio ospedaliero, in rapporto alla tipologia degli stessi, sono assicurate le

emergenze-urgenze, anche attraverso attività consulenziali.

➢ sono attive, in tutti gli ospedali, le Unità Operative di: Medicina Trasfusionale; Laboratorio

Analisi; Radiodiagnostica; Nefrologia e Dialisi;

➢ sono garantite le attività ambulatoriali ospedaliere indifferibili ed urgenti;

➢ tutte le attività consulenziali richieste sono effettuate con consulto telefonico o

videoconsulto, con le sole poche eccezioni che dovessero richiedere la presenza fisica

degli operatori per l’esecuzione della prestazione sanitaria;

➢ nei tre Presidi Ospedalieri restano attivi i Pronto Soccorso con le aree e gli ambulatori

dedicati al pre-triage per la sola gestione transitoria e indifferibile di pazienti sospetti

COVID, in quanto la gestione corrente dei sospetti è assegnata ai Medici di Medicina

Generale e Pediatri di Libera Scelta che si coordinano in maniera puntuale con il Sistema

Emergenza Urgenza Territoriale 118.

Implementazioni

➢ sono attivati n. 5 posti letto COVID nell’U.O. di Terapia Intensiva dell’Ospedale di

Cerignola, in contiguità funzionale con l’U.O. di Terapia Intensiva dell’A.O.U. Ospedali

➢ sono attivati n. 5 posti letto COVID sub-intensivi nell'U.O. di Medicina Interna e

➢ sono attivati n. 5 posti letto COVID sub-intensivi nell’U.O. di Medicina Interna e

Lungodegenza dell’Ospedale di Cerignola, oltre che percorsi protetti COVID dedicati;

➢ l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale di San Severo assicura tutte le attività

legate alle patologie respiratorie in ambito ospedaliero, implementando ulteriormente la

capacità di ricovero; inoltre, alla stessa è delegato il coordinamento di tutte attività

pneumologiche e consulenziali sul territorio al fine di assicurare la continuità delle cure;

➢ tutte le funzioni legate alle patologie neoplastiche e gestite dalla ASL sono coordinate

dall’articolazione operativa di Oncologia di San Severo e dal Centro di Orientamento

Oncologico della ASL di Foggia;

➢ all’interno del Presidio ospedaliero di Manfredonia potranno essere allocate funzioni

COVID sulla scorta delle valutazioni regionali in merito al piano ospedaliero COVID-19.

Ottimizzazione attività delle altre Unità Operative

➢ Le Unità Operative di Cardiologia e Medicina Interna dei Presidi Ospedalieri di San

Severo, Cerignola e Manfredonia sono accorpate funzionalmente, in modo da garantire

l’attivazione di posti letto di Terapia Sub-Intensiva e, nel contempo, potenziare le attività

consulenziali presso i Pronto Soccorso;

➢ le Unità Operative delle discipline di Chirurgia, Ortopedia, Pediatria, Ostetricia e

Ginecologia dei tre Presidi Ospedalieri sono rispettivamente accorpate in coordinamenti

inter-ospedalieri;

➢ nelle unità operative di Oculistica, Otorinolaringoiatria e Urologia sono temporaneamente

sospese le attività programmate, continuando a garantire le urgenze;

➢ per l’approvvigionamento dei D.P.I., le Farmacie Ospedaliere effettuano le loro attività in rete con la Farmacia Ospedaliera dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.

Disposizioni generali

➢ Il personale sanitario medico, infermieristico, tecnico e ausiliario è richiamato alla

osservanza stretta dei percorsi assistenziali previsti e all’utilizzo corretto dei D.P.I.; in

caso di sintomatologia compatibile con contagio o sospetto contagio da COVID è

obbligato a sottoporsi al triage predisposto;

➢ è vietato l’accesso in servizio a tutti i dipendenti con sintomatologia da infezione

respiratoria o anche solo con presenza di febbre;

➢ sono temporaneamente sospesi gli accessi dei visitatori dei degenti ed annullati i relativi

orari di accesso; i direttori di Unità Operativa potranno autorizzare in casi di particolare e

comprovata esigenza un singolo accesso in orario distribuito nell’arco della giornata,

previo triage, al fine di evitare assembramenti in reparto. (I – CONTINUA)