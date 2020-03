Covid19 Puglia: Caroppo “Troppi decessi, necessarie zone rosse”

“Considerato che, anche alla luce del bollettino epidemiologico regionale di oggi, il tasso di contagi ma soprattutto di mortalità nella Regione Puglia risulta molto concentrato in talune aree (Carovigno nel brindisino, diversi Comuni della capitanata, Soleto nel leccese, ecc…) credo sia a questo punto necessario che le autorità regionali, d’intesa con i Sindaci interessati, valutino la opportunità di istituire c.d. zone rosse con misure straordinarie di contenimento al pari di quanto accaduto in altre regioni d’Italia, mezzogiorno compreso“. Lo dice in una nota il consigliere regionale

Bollettino epidemiologico regionale. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 30 marzo, in Puglia, sono stati registrati 1.617 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 163 casi, così suddivisi: 76 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 12 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 54 nella Provincia di Lecce; 22 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione. (La somma dei dati per provincia è superiore di 35 casi perché include le schede di ieri non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).

Oggi, 30.03.2020., sono stati registrati 5 decessi: 3 in provincia di Foggia (59, 93 e 75 anni), 1 in provincia di Bari (62 anni) e 1 in provincia di Lecce (87 anni).