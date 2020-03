Donazioni per l’ospedale di San Severo, Miglio commosso “GRAZIE”

In questo triste momento, legato all’emergenza, non mancano le iniziative di solidarietà a favore della comunità cittadina ed in particolare dell’ospedale cittadino TERESA MASSELLI MASCIA. Nelle ultime ore si sono registrare delle importanti donazioni sanitarie per meglio fronteggiare l’emergenza.

“Intendo esprimere – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – tutta la mia gratitudine agli imprenditori ed ai cittadini che hanno deciso di investire a sostegno della nostra comunità, dotando il nostro ospedale di apparecchiature che possono contribuire a migliorare la gestione tempestiva dei pazienti. In particolare, i ventilatori polmonari e le altre apparecchiature potranno essere impiegate a supporto dei pazienti con insufficienza respiratoria conseguente al contagio del virus. Grazie per le azioni intraprese che possono risultare decisive per salvare tante vite umane ed aiutare chi ne ha più bisogno! In particolare indirizzo il mio plauso ed il mio ringraziamento all’azienda rivenditrice di carburanti all’ingrosso Autorekord Petroli di San Severo, che ha donato la somma di 15.000 euro all’ASL Foggia per l’acquisto di tre ventilatori polmonari o altre apparecchiature che possono essere le più utili al trattamento sanitario di pazienti affetti dal virus COVID-19, presso l’Ospedale di San Severo. Grazie anche al dottore commercialista Alberto Longo che, dopo la donazione di un ventilatore nella scorsa settimana, ha donato in queste ore altri due ventilatori che saranno consegnati in settimana. Infine altre 5 aziende-imprese cittadine della nostra città hanno donato all’ASL Foggia la somma di 5000 euro, necessaria per l’acquisto di un ventilatore portatile, con il vincolo di utilizzo per il Reparto di Pneumologia dell’ospedale Teresa Masselli Mascia”.