Emergenza coronavirus, “Landella convochi il consiglio in video conferenza”

I consiglieri comunalichiedono al sindaco Landella la costituzione, presso il comune di Foggia, di un tavolo permanente per la gestione dell’emergenza povertà, con le parti sociali ed economiche, associazioni datoriali e di categoria, sindacati e ordini professionali.

La mozione del gruppo consiliare di Fdi è inoltrata a Landella con il presidente del consiglio Leonardo Iaccarino. “In attesa di provvedimenti ben più congrui da parte del Governo centrale e regionale chiedono urgenti misure di tamponamento alla dilagante povertà delle famiglie della città attraverso azioni sia programmatiche e organizzative che economiche e di assistenza, anche, laddove fosse necessario, con una convocazione urgente del consiglio comunale con l’ausilio della tecnologia in video-conferenza, per affrontare un bilancio di previsione di emergenza e per approvare i seguenti punti elencati di seguito:

La creazione di un fondo di solidarietà, pari ad almeno 1 milione di euro, per l’erogazione di contributi in favore delle micro-imprese, attività commerciali e artigianali quali esercizi di vicinato, esercizi pubblici e titolari di posteggio nelle aree mercatali, operatori turistici, attraverso procedure di massima celerità.

L’attivazione di strumenti di promozione e sviluppo del commercio attraverso azioni di valorizzazione, nonché attivazione di agevolazioni tributarie e sostegno finanziario, anche con l’eventuale applicazione della legge regionale n 24 del 16 aprile 2015 e del Documento Strategico del Commercio del comune di Foggia.

La sospensione dei pagamenti della Cosap per tutto il periodo dell’emergenza socio-sanitaria, e il recupero graduale degli importi dovuti, attraverso un piano di rateizzazione compatibile.

La creazione di un fondo di solidarietà a favore degli operatori culturali ed artistici della città, impossibilitati ad operare a causa delle restrizioni previsti dal Dpcm del Governo.

La creazione in forma strutturata e permanente per l’erogazione di contributi economici alle classi meno abbienti e parallela creazione di un banco alimentare per la distribuzione di beni di prima necessità, con il coinvolgimento dei servizi sociali e della Protezione Civile comunale, creando un presidio presso la Cittadella del Volontariato in Via martiri di via Fani presso la scuola Chiara Lubik.

Fornitura urgente ed inderogabile di tutti i mezzi di protezione Dpi in favore degli operatori di polizia locale e di tutti i dipendenti comunali impegnati in servizi essenziali”.

Spiegano anche come reperire i suddetti finanziamenti: “Possono essere attinti, dipendendo la programmazione solo ed esclusivamente dalle decisioni del consiglio comunale dai seguenti capitoli: Euro 800.000 dalla prevista e non approvata creazione di un sistema di ZTL; Euro 57.200 dal previsto e non approvato cachet a favore del cantante individuato all’interno della festa patronale; Euro 300.000 circa dalla gestione dei contenitori culturali; Euro 750.000 dalle spese per gli spettacoli di vario genere previsti e non approvati. Importi derivanti dalle sopravvenienze attive maturatesi a causa della chiusura sine die delle commissioni consiliari a seguito delle quali si saranno sospesi i gettoni di presenza.

Questo a causa del perdurare dell’emergenza che nelle previsioni della comunità scientifica si protrarrà per un periodo di tempo difficilmente quantificabile e comunque durante uno spazio temporale tale da creare non soltanto problematiche di natura sanitaria ma anche e soprattutto di natura economica.

A causa della chiusura della maggior parte delle attività economiche e commerciali della città di Foggia si manifestano forme di depauperamento del patrimonio e della liquidità della quasi totalità delle categorie produttive e dei settori professionali. Le classi meno abbienti – composte principalmente da soggetti titolari di pensioni minime sociali, con lavoro precario- sommerso, da disoccupati- espulsi dai processi produttivi -versano in difficili condizioni di vivibilità e di sopravvivenza già da adesso. Un impoverimento e la esasperazione della popolazione potrebbe dare adito anche a fenomeni di intolleranza e di violenza sociale da parte di chi non potrà non solo curarsi ma soprattutto sopravvivere. L’emergenza, che nelle previsioni della comunità scientifica si protrarrà per un periodo di tempo difficilmente quantificabile, è tale da creare non soltanto problematiche di natura sanitaria ma anche e soprattutto di natura economica”.