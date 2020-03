Foggia. Ataf risponde a Sanitaservice “Parcheggio via Protano disponibile per emergenze”

Ataf S.p.A. autorizza l’, dando seguito allain merito all’urgenza sanitaria mondiale in corso dovuta al. Il parcheggio e le strutture annesse, situati nei pressi del quartiere fieristico, serviranno quindi all’azienda sanitaria locale per provvedere alla, impegnate nel soccorso e nel trasporto dei pazienti per questa grave situazione pandemica, che coinvolge anche il territorio della Capitanata. Massima, in questo momento così drammatico, sono stati espressi in tal senso dal Presidente Ataf Giandonato La Salandra, che si è reso immediatamente pronto a fornire supporto per il periodo di emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus, con un contributo logistico che faccia fronte ad una necessità urgente della collettività.