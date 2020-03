Manfredonia, l’odissea di Luca in tempo di Coronavirus: da Sidney a casa

In questo periodo di caos mondiale, era difficile far rientrare i ragazzi che stanno all’estero”, racconta a Stato Quotidiano Salvatore Vergura, acconciatore di Manfredonia. “Luca era impegnato in una tesi sperimentale a Sidney, tra l’altro proprio in un istituto di ricerca di malattie respiratorie. Si è verificato un caso di positività al Coronavirus e gli studenti sono stati indirizzati a lavorare da remoto, tramite un computer a distanza”. Fatto sta che, se fosse accaduto qualcosa, Luca non avrebbe avuto copertura sanitaria. Si è deciso, di conseguenza, il ritorno in Patria ma i voli, come è facile immaginare, erano stati drasticamente ridotti.



“Abbiamo vissuto 11 giorni d’angoscia. Per fortuna il deputato di Manfredonia Antonio Tasso ci indirizzati verso un suo collega di Sidney e un funzionario della Farnesina, oltre a fornirci supporto psicologico”. Nonostante questo il ragazzo ha dovuto muoversi praticamente da solo, visto che i voli di linea tecnicamente era presenti, anche se decimati. La Farnesina si sarebbe mossa solo se fossero stati del tutto cancellati, creando un volo speciale per tutti i ragazzi che volessero tornare a casa. “Per fortuna si è trovato un ponte aereo Sidney-Doha, Doha-Monaco e infine Monaco- Fiumicino”. All’aeroporto di Roma si assisteva a scene toccanti con parenti che venivano a ricevere i figli e non potevano toccarli scoppiando a piangere, e chi non ce la faceva proprio a non abbracciarli.

“Le polemiche non mi interessano ma, in questo periodo soprattutto, il raggiungimento di risultati, piccoli o grandi, mi rende felice. Quando tutto questo passerà, PERCHE’ PASSERA’, sorrideremo nel ricordare tutte le difficoltà superate per il tuo rientro.

🙂 Ben tornato a casa, Luca”.

Lo riporta il deputato di Manfredonia Antonio Tasso.