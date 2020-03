Manfredonia. Prima iniziativa della Spesa Sospesa

Intanto che l’iniziativa Spesa sospesa prenda il via riteniamo necessario cominciare a pensare ai più piccoli che sono quelli che più necessitano di cure e di attenzioni. Ci sono famiglie che non possono permettersi di comprare pannolini e omogeneizzati per i loro bambini. Per questa ragione chiediamo ai commercianti dei supermercati di mettere a disposizione quello che possono per aiutare queste famiglie con bambini piccoli., un addetto della Caritas ben identificato passerà a ritirare quanto messo a disposizione.

Grazie a chi vorrà collaborare.