Monte Sant’Angelo. “Aiutiamo chi è in difficoltà alimentare”

Sostenere l’Emporio Solidale cittadino dove far confluire i beni di prima necessità che, volontariamente, ogni cittadino potrà acquistare destinandolo a questa finalità;

sensibilizzare, con la collaborazione del Comune, le varie realtà produttive del paese (Alimentari, Panifici, Macellerie e Ortofrutticoli) ad aderire all’iniziativa della “spesa sospesa – banco alimentare” per la consegna dei beni a domicilio, mediante l’operato di associazioni attive a questo fine nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria;

Facendo leva sulla grande generosità che da sempre contraddistingue la nostra comunità, un gruppo di concittadini ha deciso di non restarsene con le mani in mano, a poltrire sul divano di casa, ma di passare ai dati di fatto. In altre parole, affianco all’azione del Comune di Monte Sant’Angelo, che avrà modo di elargire i buoni spesa del Consiglio dei Ministri destinati ai nuclei famigliari più provati dall’emergenza sanitaria, si è pensato di:

L’iniziativa nasce dalla intenzione dei cittadini e delle associazioni di volontariato, con il contributo fondamentale delle attività commerciali che vorranno aderire esponendo un volantino nel proprio locale, e consiste nell’acquistare e donare uno o più articoli che, attraverso l’Emporio, saranno destinate alle famiglie già individuate e, soprattutto, a quanti non hanno la possibilità economica di fare la spesa.

Si è pensato di posizionare un carrello o delle scatole in prossimità della cassa o dell’uscita dell’esercizio commerciale dove collocare i beni destinati all’iniziativa.

L’iniziativa è aperta a tutti e, comunque, a chi abbia voglia di offrire il proprio aiuto nei confronti dei più bisognosi.

La forza di questa iniziativa solidale è nella coesione sociale verso persone in difficoltà alimentare. In tal senso, se avete suggerimenti siamo pronti ad ascoltarvi o a rendervi partecipe della libera iniziativa a cui hanno aderito tanti montanari.

Fonte ilgiornaledimonte