Morte Nicola Ciccomascolo. Piazzolla “Vicini alla famiglia e agli operatori sanitari”

Il Direttore Generale della ASL Foggiaprende posizione in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla Segreteria Provinciale FP CGIL Foggia in riferimento alla morte di Nicola Ciccomascolo, soccorritore del 118. Il Direttore Generale esprime solidarietà a Massimo Russo, Amministratore Unico di Sanitaservice e, soprattutto, vicinanza alla famiglia di Nicola e agli operatori del 118 per il terribile lutto che hanno avuto. Un lutto che colpisce tutta la comunità, ASL e cittadinanza. “Agli atti di questa direzione – dichiara Piazzolla – ci sono i riscontri di ciò che è accaduto e di ciò che accade quotidianamente in questi difficili giorni nella rete delle postazioni 118. Esprimo tutto il mio rammarico per quanto è stato riportato e confermo la mia assoluta fiducia nei confronti dell’Amministratore Unico di Sanitaservice che ho voluto nella unità di crisi. Come tutti gli altri componenti, non smette mai di lavorare a favore dell’intera comunità foggiana, per gestire al meglio questo difficile momento. Lottiamo tutti contro lo stesso, subdolo, nemico al quale stiamo cercando di opporci con ogni mezzo possibile. Vorrei riportare tutti quanti – conclude il Direttore Generale – a comportamenti più consoni alla situazione che stiamo vivendo, in particolare in questo momento, in cui le forti emozioni possono offuscare la comune capacità di giudizio e compromettere il clima positivo che ogni giorno verifichiamo tra i nostri collaboratori chiamati a questo difficile compito. A loro va tutto il mio personale ringraziamento”.