Paolo Prudente a Emiliano “Isolamento Tremiti ci preoccupa”

, 30 marzo 2020. “Apprendo preoccupato in queste ore la notizia della sospensione dei collegamenti marittimi da parte della società Tirrenia con le isole Tremiti. In questo delicatissimo momento, di emergenza sanitaria, non si può rischiare di tenere isolata la popolazione tremitese. Pertanto si chiede con urgenza l’intervento del presidente Emiliano al fine di ripristinare, anche con altre compagnie presenti sul Gargano, i collegamenti per l’approvvigionamento della merce di prima necessità, dei farmaci e dei beni essenziali e soprattutto per quel che riguarda gli spostamenti dovuti a motivi sanitari”.

Lo scrive in una nota inviata al Presidente Emiliano, il Presidente del consiglio del comune di Vieste Paolo Prudente.